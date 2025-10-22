Vive la Adrenalina de la MMA: Saltillo recibe evento de artes marciales mixtas el 27 de noviembre

/ 22 octubre 2025
    Vive la Adrenalina de la MMA: Saltillo recibe evento de artes marciales mixtas el 27 de noviembre
    El próximo 27 de noviembre Saltillo será sede del evento “Vive la Adrenalina de la MMA”, que reunirá a peleadores amateurs y profesionales de Coahuila y otros estados. FOTO: CORTESÍA

La presentación oficial contó con autoridades deportivas, organizadores, competidores y medios de comunicación, destacando la importancia de esta plataforma para promover el deporte

Este miércoles se realizó la presentación oficial del evento “Vive la Adrenalina de la MMA, que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre en Saltillo. La rueda de prensa se llevó a cabo en la sala oficial de prensa del evento, con la participación de medios de comunicación, patrocinadores, fanáticos de las artes marciales mixtas y autoridades deportivas.

En el evento estuvieron presentes Antonio Cepeda Licón, Director General del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Rubén Medina, presidente de la Asociación de Artes Marciales Mixtas de Coahuila; así como el organizador del evento, Bernardo Rodríguez Fernández, y representantes de diversas academias y competidores locales.

Durante la presentación, los organizadores destacaron que el objetivo del evento es ofrecer una plataforma para que atletas amateurs y profesionales puedan mostrar su preparación y desempeño en un entorno profesional. Para esta edición se tienen programadas 12 peleas, incluyendo cuatro de exhibición, cuatro amateur y cuatro profesionales, con combates que reúnen a competidores de Coahuila y de otros estados como Nuevo León y Tamaulipas.

Los competidores Jesús Sánchez y Gabriel Alvarado compartieron su preparación y expectativas de cara al 27 de noviembre. FOTO: CORTESÍA

Gabriel Galván, entrenador de la academia, explicó que la mayoría de los participantes son amateurs y que la intención es brindarles experiencia en un evento profesional, con la posibilidad de motivarlos para avanzar en su carrera y proyectarse a niveles nacionales e internacionales. “Queremos que los peleadores tengan la oportunidad de competir en un escenario profesional, aprender de la experiencia y motivarse para seguir creciendo en el deporte”, señaló.

Entre los competidores destacados se mencionaron Jesús Sánchez, conocido como Hulk; Gabriel Alvarado; y Eduardo Rivera, quienes compartieron que se sienten preparados para el evento y comprometidos con dar su mejor desempeño en el octágono. Los atletas coincidieron en que buscan aprovechar la oportunidad para mostrar su trabajo y representar a sus academias y estados.

La rueda de prensa contó con la presencia de medios, patrocinadores y fanáticos interesados en las artes marciales mixtas. FOTO: INEDEC

Rubén Medina destacó la importancia de contar con un evento sancionado por la federación correspondiente, con un equipo de oficiales y personal médico capacitado para garantizar el desarrollo seguro de las peleas. También mencionó que este tipo de actividades representa una oportunidad para el turismo deportivo, ya que atrae a participantes y público de otros estados, generando un impacto económico local.

Los boletos para asistir al evento estarán disponibles en dos áreas: general y VIP, con precios que van desde 500 hasta 1,000 pesos. La venta electrónica se realizará a través de Ticket To Go y se espera que la disponibilidad en puntos físicos se confirme en los próximos días.

La rueda de prensa contó con la presencia de medios, patrocinadores y fanáticos interesados en las artes marciales mixtas. FOTO: INEDEC

El evento “Vive la Adrenalina de la MMA” forma parte de un esfuerzo por consolidar la práctica de las artes marciales mixtas en Coahuila, fortalecer la disciplina entre los jóvenes y abrir oportunidades para nuevos talentos. Las autoridades y organizadores coincidieron en que esperan una jornada de combates organizada y segura, con participación de atletas locales y visitantes, consolidando a Saltillo como sede de competencias profesionales de este deporte.

Artes Marciales Mixtas
Eventos

Saltillo

Inedec

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

