Xavi Hernández llega al banquillo de Países Bajos con la misión de recuperar el futbol total

La Selección de Países Bajos abrió una nueva etapa con la llegada de Xavi Hernández como director técnico, en una de las apuestas más llamativas del futbol internacional. El entrenador español fue anunciado este 12 de agosto de 2026 como sucesor de Ronald Koeman, con un contrato que se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2030. Para Xavi, sin embargo, el nuevo desafío representa algo más que asumir el banquillo de una selección histórica. El exmediocampista del Barcelona considera que existe una conexión profunda entre su formación futbolística y la tradición de los Países Bajos, particularmente por la influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels. “Se podría decir que, en cierto modo, soy un hijo del fútbol holandés”, expresó Xavi durante su presentación, en un mensaje que dejó clara su intención de recuperar una identidad basada en el futbol ofensivo, la posesión, la creatividad y la presión. La propia KNVB destacó que el proyecto busca aprovechar una nueva generación de futbolistas y construir una selección capaz de competir al máximo nivel durante el siguiente ciclo mundialista. Xavi, por su parte, señaló que el objetivo será ganar, pero hacerlo mediante un estilo que también resulte reconocible y atractivo para los aficionados.

CONEXIÓN QUE NACIÓ EN BARCELONA La relación entre Xavi y la escuela neerlandesa se remonta a su formación en La Masia, donde los principios asociados con Cruyff se convirtieron en una parte fundamental de la identidad del Barcelona. El 4-3-3, la posesión del balón, la ocupación racional de los espacios y la presión tras pérdida fueron algunos de los conceptos que terminaron definiendo la carrera de Xavi como futbolista y que posteriormente trasladó a su etapa como entrenador. Aunque nunca fue dirigido directamente por Cruyff, Xavi recibió buena parte de esa herencia futbolística a través de la estructura del Barcelona. La influencia neerlandesa también estuvo presente durante su etapa profesional, particularmente con Louis van Gaal, quien le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo azulgrana en 1998. Posteriormente, Frank Rijkaard tuvo un papel determinante en su evolución. El técnico neerlandés convirtió a Xavi en una pieza fundamental del mediocampo y lo ayudó a consolidarse como uno de los grandes organizadores de juego de su generación. Ese recorrido terminó convirtiendo al español en uno de los principales exponentes de una filosofía futbolística que tiene sus raíces en el futbol total neerlandés y que alcanzó una de sus máximas expresiones en el Barcelona. EL RETO DESPUÉS DE LA ERA RONALD KOEMAN La llegada de Xavi se produce después de la salida de Ronald Koeman, quien dejó el cargo tras el ciclo de Países Bajos en el Mundial de 2026. La federación neerlandesa decidió iniciar una nueva etapa y apostó por un entrenador extranjero para conducir el proyecto rumbo a 2030. El nombramiento también tiene un significado histórico: Xavi se convirtió en el primer seleccionador nacido fuera de Países Bajos desde 1978, un hecho que aumenta la relevancia de su llegada. La apuesta de la KNVB es de largo plazo. Con un vínculo que alcanza el Mundial de 2030, Xavi tendrá la oportunidad de construir una selección alrededor de sus principios y trabajar con una generación que deberá asumir el protagonismo internacional en los próximos años.

El desafío será especialmente exigente. Países Bajos cuenta con una enorme tradición futbolística y una afición acostumbrada a exigir un estilo ofensivo, pero Xavi tendrá que demostrar que su filosofía puede trasladarse con éxito del futbol de clubes al ámbito de selecciones. A DEVOLVERLE LA IDENTIDAD A LA ORANJE Uno de los principales retos del nuevo seleccionador será encontrar el equilibrio entre la tradición y las exigencias del futbol moderno. Xavi pretende que Países Bajos vuelva a ser un equipo protagonista con la pelota, capaz de controlar los partidos y generar ocasiones mediante circulación, movilidad y presión. La diferencia es que ahora deberá hacerlo con periodos de trabajo mucho más cortos que los que tenía en Barcelona. En una selección nacional, los entrenamientos y las concentraciones son limitados, por lo que deberá transmitir rápidamente sus conceptos y construir una estructura competitiva. La expectativa, además, no se limita al rendimiento inmediato. El contrato hasta 2030 refleja la intención de desarrollar un proyecto que tenga como objetivo principal llegar al próximo Mundial con una selección consolidada. Para Xavi, la oportunidad representa también una nueva prueba en su carrera como entrenador. Después de dirigir al Barcelona, ahora tendrá su primer gran desafío al frente de una selección nacional. Su discurso de presentación ya dejó claro el camino que pretende seguir: recuperar el protagonismo de Países Bajos a través de un futbol ofensivo, de posesión y creatividad, pero sin perder de vista el objetivo principal de cualquier selección: ganar. Ahora comenzará el verdadero examen. Xavi deberá demostrar que la filosofía que heredó de la escuela de Cruyff, Michels y el futbol neerlandés puede convertirse en resultados con la Oranje. El proyecto apunta a 2030 y, desde ahora, toda la atención estará puesta en saber si el técnico español puede convertir esa conexión histórica en una nueva era de éxitos para Países Bajos.