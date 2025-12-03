Ya viene el Sorteo del Mundial FIFA 2026... Fecha, hora, transmisión, bombos y todo lo que debes saber

El sorteo del Mundial FIFA 2026 está por celebrarse y marcará un momento clave rumbo a la primera Copa del Mundo con 48 equipos. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Kennedy de Washington D. C., uno de los recintos culturales más importantes de Estados Unidos. Incluso se prevé la posible asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum como invitada especial.

En este evento, la FIFA dará forma a los 12 grupos del torneo que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá. La estructura ampliada hará que el sorteo cobre mayor importancia, pues definirá cruces, rutas competitivas y posibles enfrentamientos históricos.

México, como anfitrión, estará ubicado directamente en el Grupo A. Los aficionados esperan conocer qué naciones integrarán el camino tricolor en una edición con formato completamente renovado.

FECHA, HORARIO Y DÓNDE VER EL SORTEO EN MÉXICO

La FIFA confirmó que el sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El lugar elegido es el prestigioso Centro Kennedy, hogar de eventos artísticos y diplomáticos de alto nivel.

Los aficionados podrán seguir el evento en múltiples plataformas. La transmisión oficial en México estará disponible en:

• Televisión abierta: Canal 5

· Las Estrellas

• Cable: TUDN

• Streaming: ViX

· YouTube FIFA

· FIFA.com

· Redes de la Copa del Mundo

La amplia cobertura garantiza que los seguidores de la Selección Mexicana no se pierdan el momento en que se revelen sus rivales en esta histórica edición mundialista.

EQUIPOS CLASIFICADOS Y PLAZAS PENDIENTES POR DEFINIR

Hasta ahora, 42 selecciones ya aseguraron su presencia en el Mundial 2026, entre ellas los tres anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. La expansión del torneo permitirá la participación de más países de todas las confederaciones.

Quedan seis plazas por definirse. Cuatro saldrán de la repesca de la UEFA, donde compiten selecciones como Italia, Ucrania, Turquía y Polonia. Las otras dos se asignarán en el torneo clasificatorio especial de la FIFA con equipos como Bolivia, Jamaica y Surinam.

Los clasificados confirmados incluyen potencias como Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra y Japón, además de naciones emergentes que buscan dar la sorpresa en un formato más amplio.

¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO Y QUÉ DEBES SABER DE LOS BOMBOS?

Los tres anfitriones integran directamente el bombo 1, asegurando su posición como cabezas de grupo. México será A1, Canadá será B1 y Estados Unidos será D1, cada uno representado con una bola de color especial durante la ceremonia.

Los demás equipos se distribuyen en bombos según el ranking FIFA, buscando un equilibrio competitivo. En el bombo 4 se incluyen también los clasificados vía repesca y el torneo especial. La FIFA garantiza que ningún grupo repita confederación, salvo UEFA que tiene mayor número de selecciones.

El sorteo comienza con el bombo 1 y avanza hasta el 4, definiendo primero los grupos y luego las posiciones internas de cada uno. Esto permite establecer el calendario preliminar de duelos dentro de los 12 sectores.

CALENDARIO OFICIAL DEL MUNDIAL 2026: CUÁNDO SE PUBLICA

El calendario de los 104 partidos del Mundial 2026 se presentará el sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas, también tiempo del centro de México. El anuncio correrá a cargo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañado de leyendas del fútbol internacional.

Este calendario se actualizará por completo en marzo de 2026, cuando ya estén definidas las seis plazas pendientes. Durante la ceremonia se revelarán las sedes, horarios y recorridos que definirán el camino de los equipos clasificados.

La presentación podrá verse en directo a través de FIFA.com y el canal oficial de FIFA en YouTube.

DATOS CURIOSOS

• Es el primer Mundial con 12 grupos, lo que reduce la posibilidad de empates globales en puntos.

• México será sede por tercera vez, más que cualquier otro país en la historia.

• La ceremonia del sorteo usará bolas de colores distintos por primera vez para identificar a los anfitriones.