Acciones de Shein caen tras debut bursátil en Hong Kong, que destaca sus raíces chinas

Shein recaudó alrededor de mil 700 millones de dólares, a un precio de 48.56 dólares hongkoneses (6.19 dólares) por título, en su oferta pública inicial en Hong Kong, en una de las mayores ventas de nuevas acciones de la ciudad del año 2026. “La salida a bolsa de Shein en Hong Kong marca un nuevo punto de partida”, afirmó Leigh Gui, director financiero de Shein, en un breve discurso en la ceremonia de cotización.

Las acciones del gigante minorista online de fast fashion Shein cayeron hasta un 10% después de empezar a cotizar en la bolsa de Hong Kong el martes primero de septiembre de 2026, tras un largo retraso en los planes de la empresa para salir a bolsa.

Pero en las primeras operaciones, las acciones se situaron por debajo de los 44 dólares hongkoneses antes de que se redujeran las pérdidas más tarde en el día. Cerraron casi sin cambios en 48.50 dólares hongkoneses.

El atractivo de Shein para los clientes es una moda ultrarrápida y asequible, enviada de China a Occidente en apenas unos días. El fin de las exenciones arancelarias “de minimis” en Estados Unidos y la Unión Europea ha incrementado las tasas para los paquetes de bajo valor procedentes de China, incluidos los productos de Shein. El aumento de los costos logísticos, en parte debido a la guerra con Irán, también han afectado al modelo de negocio de bajos precios de la empresa y a su rentabilidad.

Los costos arancelarios han obligado a Shein a subir los precios, “recortando su principal ventaja”, sostuvo Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies.

Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares en los primeros tres meses del año, frente a los beneficios de 395 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado.

LAS RAÍCES CHINAS DE SHEIN

Antes, Shein había estudiado salir a bolsa en Nueva York y Londres. Trasladó su sede de China a Singapur alrededor de 2021. Pero el escrutinio cada vez más estricto de Beijing y de los reguladores en Estados Unidos y Europa la llevó a abrazar sus raíces chinas y a optar por una cotización en Hong Kong.

Lanzada en 2012 en China, gran parte de las operaciones de Shein estaban en la provincia sureña de Guangdong antes de que trasladara su sede corporativa fuera del país.

Su fundador, Sky Xu, manifestó en un discurso en febrero que “Guangdong es la raíz de Shein y el punto de partida de nuestro viaje”.

William Ma, de GROW Investment Group, señaló que reorientar su enfoque de nuevo hacia China también resalta las ventajas que Shein obtiene del sistema de cadena de suministros que “solo existe” en Guangdong, en referencia a su modelo de fabricación en lotes pequeños y de respuesta rápida.

POLÉMICAS EN SHEIN

Shein ha encontrado otros obstáculos en su expansión en Europa. En febrero, la Unión Europea inició una investigación contra la empresa, centrada en productos “ilegales”, incluido presunto material de abuso sexual infantil.