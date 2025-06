Acuden empresas de a la banca ante las deudas del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO- La cartera de crédito de la banca comercial a empresas de la construcción, que realizan trabajos de ingeniería civil vinculados a la contratación pública, se ubicó al cierre de abril pasado en 233 mil 533 millones de pesos, con crecimiento de 3.3% real en comparación anual.

Los adeudos de empresas e instituciones del gobierno federal, en particular Pemex (Petróleos Mexicanos), Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sus empresas creadas en el sexenio pasado, como responsable de desarrollar el Tren Maya, están creando consecuencias en empresas que reciben asignaciones de obra pública.

TE PUEDE INTERESAR: Estiman que deuda de Pemex a proveedores podría ser de un billón de pesos

”El tema de Pemex es crítico. Ahora sí hay muchos adeudos para afiliados, principalmente en la zona de Veracruz, Oaxaca y Guanajuato; en Salina Cruz, Poza Rica y Minatitlán. Hay adeudos importantes a empresas constructoras afiliadas de las 18 mil del padrón de la CMIC. Han caminado algunos pagos, pero, en honor a la verdad, son pocos, y eso sí está haciendo crisis en los afiliados”, afirmó Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en declaraciones recientes.

”Antes no te podía decir, porque nadie me decía nada, pero ahora ya a las empresas no les importa y dan su nombre. ‘Cuida la confidencialidad pública’ (...) Pero sí el nombre [de las empresas] lo tiene el director [de Pemex] en el escritorio”, dijo.

A decir de algunos agremiados a la CMIC, esta situación se presenta sobre todo con Pemex, ya que la CFE es más solvente, licita y sus finanzas no están tan presionadas.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten que Pemex enfrenta riesgo financiero

Pero en general, la situación está generando sobreendeudamiento, despidos y hasta la quiebra de algunas empresas.

Incluso, negocios más pequeños han conformado consorcios para, a manera de denuncia colectiva, solicitar pagos a otras grandes compañías que las subcontratan, pero que a su vez están en las listas de deudores del gobierno, como en el caso de ICA, de la cual se dio a conocer que tenían cuentas pendientes de saldar con proveedores al inicio de este año.

Esas agrupaciones de subcontratistas acusan que las grandes compañías no les pagan, y por ello se ven en la necesidad de solicitar préstamos o rematar maquinaria.

Esa situación genera que las grandes firmas del sector, que tienen una mejor capacidad financiera, concentren mayor poder en las licitaciones públicas y al firmar los contratos, porque pueden ofrecer mejores condiciones al Estado. Eso genera un círculo vicioso en el sector, que afecta en mayor medida a los jugadores más chicos.

”Hay empresas que han tenido que despedir a trabajadores porque no pueden pagar la nómina y ya enfrentan problemas legales laborales. En total, hay más de 500 familias afectadas.

”Hemos estado solicitando incluso directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que revise este caso, porque ICA aún está trabajando con el gobierno, ya que ha dicho que está apoyando las causas nobles y nosotros necesitamos apoyo”, agregó Jaime Argueta, abogado que representa a algunas empresas que acusan el incumplimiento de pago de la empresa.

EL UNIVERSAL solicitó comentarios a ICA sobre el asunto, pero no recibió respuesta.

PROBLEMÁTICA AÑEJA

El problema no es nuevo. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en enero pasado sobre el caso, ya que los adeudos de las empresas también se han relacionado con los trabajos del Tren Maya y las obras que han desarrollado las Fuerzas Armadas.

”Se cerró bastante bien 2024, en términos de adeudos. Y lo que queda, por ejemplo, adeudos de Pemex o adeudos a otras empresas contratadas por el gobierno, tienen que saldarse. Puede ser a veces porque hay un procedimiento largo para poder pagar una estimación de obra (...) Entonces, a lo mejor hay estimaciones pendientes que no se han pagado; se tendrían que pagar”, explicó.

Pero los problemas de los adeudos por ejemplo de Pemex escalaron. Sheinbaum aseguró que se iban a resolver en abril, algo que no ha ocurrido todavía.

Al cierre de marzo Pemex adeudaba cerca de 400 mil millones de pesos, y de ese total, 115 mil millones ya estaban facturados, pero no habían sido transferidos los recursos a las empresas.

En tanto, durante el primer trimestre de 2025 los pagos pendientes a proveedores y contratistas de la CFE aumentaron 20% anual.

Pemex le debe incluso a la CFE, mientras proyectos como el Tren Maya operan con importantes subsidios del gobierno y siguen generando números rojos.