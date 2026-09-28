Advierte WSJ que pacto arancelario México-EU socavaría T-MEC

De acuerdo con una la Mary Anastacia O’Grady, la editorialista especializada en América Latina del diario estadounidense, el hecho de que México acepte de forma oficial el arancel de Trump a sus exportaciones de autos, acero y aluminio significaría incluso el fin a la era de comercio libre en la región iniciada en 1994.

Un potencial pacto en el que México acepte de forma oficial que la Administración del Presidente estadunidense, Donald Trump, cobre un arancel a sus exportaciones de autos, acero y aluminio socavaría las bases del tratado de comercio regional (T-MEC), advirtió una columnista del diario The Wall Street Journal.

Al tiempo que Canadá rechazó aceptar una reducción del arancel de Trump a los autos de 25 a 15 por ciento y de 50 a 25 por ciento en el caso de acero y aluminio, si México decide aceptar dicha oferta significaría, según O’Grady, dar legitimidad a las acciones de Trump que violan el propio T-MEC.

“Este es un momento peligroso para el libre comercio en el continente. México podría obtener cierta reducción arancelaria, pero lo más probable es que la Administración Trump exija algo a cambio: que México acepte el fin del libre comercio en América del Norte”, dijo O’Grady en su columna de ayer.

“Un acuerdo de este tipo socavaría la libertad económica que ha convertido a Norteamérica en la envidia del mundo”, agregó la columnista sobre un acuerdo que pudiera anunciarse en las próximas semanas.

Justificados por razones de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, los aranceles de Trump contra los autos, el acero y aluminio han sido objeto de negociaciones en los últimos meses y, según reportes anónimos en la prensa, un acuerdo podría lograrse próximamente.

“Si bien esto podría ayudar a recuperar parte de la ventaja competitiva de Norteamérica a nivel mundial, también marcaría el fin de la era de aranceles cero iniciada bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994”, dijo O’Grady en su columna sobre los efectos para la región.

“En lugar de exigir que Washington cumpla con sus obligaciones de libre comercio del T-MEC, México se conforma con obtener menos”, añadió la columnista del principal diario financiero estadounidense.

A diferencia de Canadá que instauró una represalia arancelaria contra EU que desató una nueva ronda dd aranceles de EU, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, según O’Grady, no puede permitirse un daño económico derivado de una represalia pues eso le podría costar políticamente al interior de México.

Además, según O’Grady, el Gobierno de Sheinbaum depende de la colaboración en seguridad del Gobierno del Presidente Trump para luchar en contra de los cárteles de la droga y no acceder a un acuerdo en el área arancelaria con Estados Unidos podría desestabilizar dicha cooperación antinarcóticos.