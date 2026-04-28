Afirman que aranceles y recortes de personal afectaron a las empresas de la región

Mientras que el 2025 fue muy fuerte en ventas y se esperaba que el arranque de 2026 fuera más fuerte, el gerente de la Agencia Mazda Saltillo, Raúl Cárdenas Flores, indicó que este año fue un poco diferente, lo que atribuyó a la afectación que tuvieron las empresas por el tema de aranceles y recortes de personal.

En su caso, con respecto al año pasado las ventas presentó una disminución de 6%, asimismo explicó que el tema de los aranceles afecta porque las empresas empiezan a recortar personal y con ello hay desempleo, además de que bajan su producción y con ello, empleados que tenían la expectativa de hacerse de un crédito lo cancelan.

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Sin embargo, aunque abril empezó lento y muchas de las operaciones se concretaron hasta la segunda quincena, se espera cerrar bien y la expectativa es que mejorará este segundo trimestre y que será positivo el segundo semestre del año.

“Tenemos la expectativa de que las plantas logren establecerse bien con respecto a los aranceles o los temas que los han afectado, la localidad siempre ha sido muy pujante en eso, son rachitas que se pueden dar”, dijo.

Para las agencias de automóviles, hace algunos años los mejores meses en ventas de automóviles eran diciembre-enero y mayo, sin embargo, ahora con el Buen Fin noviembre es un mes fuertísimo y diciembre aunque no deja de serlo, ya no es importante como el mes anterior, así como los meses en que se tienen lanzamientos.

QUIEREN PUNTO DE VENTA EN ACUÑA

Actualmente cuentan con agencias en Saltillo, Monclova y Piedras Negras, sin embargo, añadió que quieren explorar el mercado de Ciudad Acuña porque constantemente tienen clientes de ese municipio.

Esperan para finales de año puedan tener un punto de venta en ese municipio, aunque ya desde ahorita una vez al mes, hacen visitas a Ciudad Acuña, se llevan los productos y se hacen pruebas de manejo, pero ahora durante el segundo semestre quieren también llevar servicios de mantenimiento.

“Con esto vamos a ver cómo está el parque vehicular para tomar decisiones sobre la apertura del punto de venta”, finalizó.