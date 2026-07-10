AIERA invita a participar en el Foro Ejecutivo Industrial

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    AIERA invita a participar en el Foro Ejecutivo Industrial
    El objetivo es busca consolidar a la región como un referente nacional de competitividad, innovación y desarrollo económico. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Se trata de una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema industrial de Ramos Arizpe

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe invitó a participar en el Foro Ejecutivo Industrial AIERA 2026 que se estará realizando el próximo 19 de agosto en uno de los hangares de Mercurio Cargo.

El presidente de la AIERA, Diego Gándara Cavazos, acompañado por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, el secretario de Fomento Económico de ese municipio, Jacobo Zertuche, Patricio Gil de MAPPSA y el gerente de ICCS Mercurio Cargo, Gerardo López, entre otros, presentó los pormenores del evento.

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El FEI nace como un encuentro ejecutivo diseñado para reunir a líderes industriales, empresarios, directivos y representantes de los gobiernos municipal y estatal; es un espacio de conexión, análisis estratégico y desarrollará oportunidades de negocio para la región.

“El Foro Ejecutivo Industrial nace con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la industria, gobierno y comunidad empresarial, generando un espacio de diálogo, análisis y colaboración para el futuro de nuestra región, buscamos impulsar el networking estratégico, compartir información económica relevante para la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración entre los distintos actores del ecosistema industrial”, aseguró.

En el evento se contempla una asistencia de entre 70 a 80 participantes, entre directores financieros, directores generales y empresarios, asimismo se contará con un piso de exposición durante 15 a 20 stands y con la conferencia magistral “Perspectivas Económicas y Empresariales 2026”, que será impartida por el reconocido analista económico, Juan Carlos Calderón.

Posteriormente con el equipo de Whitepaper se tendrá una Mesa de Diálogo Estratégico sobre cómo aterrizar las perspectivas económicas al mundo real de los negocios, donde participará René Lankenau y Juan Carlos Calderón, además se tendrá una zona de networking ejecutivo para fomentar conexiones de negocio y relaciones estratégicas entre los asistentes.

El costo para los socios de la AIERA será de 2,500 pesos y para los no socios de 4 mil pesos, asimismo se realizará el foro en el hangar de Mercurio Cargo con la intención de que sea un evento diferente y que sea en Ramos Arizpe.

Finalmente se dijo que este esfuerzo contribuye a fortalecer el posicionamiento de Ramos Arizpe y de Coahuila como referentes nacionales en la manufactura, competitividad e innovación.

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