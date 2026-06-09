Al norte de México un 45% de los empresarios aumentarán sus plantillas

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    Al norte de México un 45% de los empresarios aumentarán sus plantillas
    Además del automotriz, los sectores de la manufactura y construcción, son quienes encabezan la tasa de contratación. ESPECIAL.

En el caso de los sectores que en la región van a tener más empleabilidad será el automotriz

Un 45% de los empleadores de la Región Norte, es decir de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, planea aumentar sus requerimientos de talento durante el tercer trimestre del año, así lo dio a conocer la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup al tercer trimestre del 2026.

Mientras que un 16% planea reducirlos, un 36% no espera hacer cambios y el 3% restante no sabe si hará cambios durante el tercer trimestre del año. Asimismo otro resultado de la encuesta es que la Tendencia Neta fue de 29%, aumentó 5 puntos contra el trimestre anterior y 18 puntos contra el mismo periodo del año pasado, asimismo fue superior a la nacional que fue de 28%.

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El Gerente de Negocios para la Región Occidente-Pacífico de Manpower , Salvador Alcocer, señaló que fue más optimista que lo que fue el 2T26, además habla de una estabilidad en la contratación ante el porcentaje que incrementará su plantilla y los que no harán cambio en ese trimestre, mientras que la tasa de despidos es baja.

En el caso de los sectores que en la región van a tener más empleabilidad, está el automotriz que se vuelve a recuperar luego de tener una inicio de año no tan optimista, sin embargo, para el 3T26 tiene una tendencia neta de empleo de 39%, seguido por manufactura y construcción con un 37% cada una, son quienes encabezan la tasa de contratación.

Le siguen Finanzas y Seguros con 36%, Servicios Profesionales con con un 33% y Comercio y Logística con un 26%. Asimismo el único sector que no es positivo y al contrario, presenta una tendencia negativa es el sector de la información con -3%.

En el caso específico del estado, comentó Coahuila tiene una particularidad e históricamente el tercer trimestre es muy bueno para muchos sectores.

“Por ejemplo, en el sector de agricultura y ganadería es cuando generalmente empieza la siembra y la cosecha de temporada, y mucho del sector automotriz es cuando empieza también a aumentar las producciones de los modelos, en este caso 2027, entonces históricamente si lo vemos ha sido uno de los trimestres más móviles y si pongo en perspectiva histórica los dos primeros trimestre del año, son más calmados en tema de contratación y generalmente el tercero y cuarto trimestre son muy movibles para la región, lo que es muy característico por su tipo de empresas”, aseguró.

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