Alerta Banco Base que estancamiento económico en México se prolongaría hasta el 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien no estamos ante una recesión ni en una crisis, el estancamiento económico que vive México se puede alargar hasta el 2024 ante la insistencia en iniciativas como la reforma eléctrica y si baja el ritmo de la vacunación contra COVID-19, alertó Banco Base.

“Lo de la recesión no me compete decir a mí; recesión, es competencia del Comité de Fechado de Ciclos Económicos, yo creo que van a decir que no estamos en recesión sino solamente en un estancamiento económico porque la definición de recesión es una caída significativa en la actividad económica”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero.

Durante la presentación de las expectativas económicas, Siller señaló que las caídas que ha presentado el Producto Interno Bruto (PIB) son “pequeñas”, en dos trimestres consecutivos.