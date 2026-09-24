Alerta Moody’s por carga de la deuda en México

CDMX.-Los apoyos a Pemex están agravando la senda de la carga de la deuda y para estabilizarla México tendría que tener un ajuste fiscal adicional de más de 1.5 por ciento del PIB sólo en este 2026, aseveró Renzo Merino, vice presidente and Sovereign Risk en Moody’s Ratings.

“La razón por la que esperamos que la carga de la deuda del Gobierno de México siga subiendo es porque los niveles del balance fiscal de México todavía no están en los niveles que puedan estabilizar la carga de la deuda.

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“Nuestra proyección para el año 2026 es que el déficit podría estar entre el 4 a 4.5 por ciento del PIB, teniendo en consideración nuestra proyección de crecimiento actual que está alrededor del 1 por ciento, esto implicaría que este año para estabilizar la carga de la deuda tendría que haber un ajuste adicional de más de un punto y medio del PIB”, dijo el analista en el Inside LatAm México 2026.

En 2021,dimensionó, los pagos de intereses por la carga de la deuda en México consumían 11 por ciento de los ingresos del Gobierno; ahora ya consume alrededor de 17 por ciento.

“Hace casi un año nosotros proyectábamos una carga de la deuda del Gobierno en alrededor del 50 por ciento del PIB; lo que terminó ocurriendo es que la carga de la deuda llegó a poco más del 49 por ciento del PIB ya en el 2025.

“Es decir, en 2023 la carga de la deuda era de 40 por ciento del PIB, en dos años subió casi 10 puntos del PIB, un aumento importante. Hacia delante, y con las dificultades que claramente enfrenta el Gobierno para reducir el déficit, nosotros proyectamos una senda de consolidación fiscal para los déficits en los próximos años mucho más gradual de lo que había prometido el Gobierno”, dijo Renzo Merino.

El analista abundó que las proyecciones del déficit fiscal para los próximos años reflejan un deterioro más estructural de la fortaleza fiscal del País y eso fue un elemento para cambiar la perspectiva en la calificación.

Moody’s anticipó que la deuda seguirá subiendo y podría estar llegando al 60 por ciento del PIB en los próximos años si no hay mayores ajustes fiscales.

La Secretaría de Hacienda estima una deuda pública de 54.9 por ciento del PIB para el cierre de 2026 y 55.8 por ciento del PIB para 2027.