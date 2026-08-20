Alistan 8 nuevas inversiones para Ramos Arizpe para este año

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Dinero
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    Alistan 8 nuevas inversiones para Ramos Arizpe para este año
    Se destacó que el ramo automotriz es el más golpeado, sin embargo, hay una diversidad de empresas que están sumándose a este complejo de industrias. ESPECIAL.

Se trata de proyectos de empresas que van desde estadounidenses, alemanas, chinas, japonesas y francesas

Ramos Arizpe trae ocho proyectos de inversión este año que representan una inversión de mil 400 millones de dólares y que generarán 5,900 empleos, así lo dio a conocer el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, durante su participación en la reunión mensual de Canacintra Coahuila Sureste.

Agregó que entre ellas hay próximas inauguraciones y colocación de primeras piedras, de ellas tres son empresas estadounidenses, una alemana, una china, una japonesa y una francesa; asimismo la mayoría de esas industrias no están ligadas al ramo automotriz, sino que son empresas que generan laminados, equipos de computo y equipos de aire acondicionado.

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“Ese es el Ramos Arizpe que está creciendo día a día, es el Ramos Arizpe que queremos que siga creciendo y sobre todo, darle la seguridad a todos ustedes, que Ramos Arizpe está trabajando bien, está avanzando y no nada más en empresas”, aseguró.

Destacó que hoy en la posición en que se encuentran, las empresas buscan a Ramos Arizpe, asimismo destacó que el Estado genera un 20% del valor agregado en el país y este municipio genera el 3.5% de ese porcentaje.

Además en mayo de 2026 se registraron ventas de 780 millones de dólares de las empresas que trabajan y están en este municipio, asimismo en Ramos Arizpe se genera el 12.5% de los empleos que hay en Coahuila, cuando es una ciudad con 150 mil habitantes.

Sin embargo, el alcalde de Ramos Arizpe también reconoció que el 2025 fue un año difícil, mientras que en 2024 eran de 10 a 15 empresas anuales se inauguraron o remodelaron, pero debido a las políticas que se tienen en el extranjero, así como por los aranceles y la no firma del T-MEC, ha afectado mucho a los empresarios y al gobierno.

Por esa razón dijo que este año fueron solo seis inauguraciones de empresas, como fueron dos empresas alemanas, una india, una china, una de Taiwán y otra canadiense, sumando 117 millones de dólares de inversión y mil 500 empleos.

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