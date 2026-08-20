México: registra actividad económica avance de 2.7% en julio

Durante el séptimo mes de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica se incrementó 2.7% anual, una cifra solo menor al 3.2% de marzo de 2024, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque su variación mensual fue ligeramente al alza, a tasa anual, en julio, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se anotó su mejor resultado en 28 meses.

La información del instituto muestra que los dos componentes del Indicador Oportuno de la Actividad Económica observaron mejora en su comportamiento durante el mes pasado a tasa anual.

Así, las actividades terciarias o servicios pasaron de una tasa de crecimiento anual de 2.6% en junio de 2026 a 2.8% en julio, su cifra más alta en 28 meses.

Para el caso de las actividades secundarias (sector industrial), julio presentó una expansión de 1.8% anual 2025 frente a 0.8% en junio.

Solamente en julio de este año, a tasa mensual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica vio un leve aumento de 0.1 por ciento.

Por principales rubros, las actividades terciarias registraron un avance marginal de 0.1 por ciento y las secundarias 0.1 por ciento.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias.

El Inegi establece que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

El IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.