México: registra actividad económica avance de 2.7% en julio

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México: registra actividad económica avance de 2.7% en julio
    El IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia. VANGUARDIA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Además, en junio de este año el Indicador Oportuno de la Actividad Económica había logrado un aumento de 2% respecto al mismo lapso del 2025

Aunque su variación mensual fue ligeramente al alza, a tasa anual, en julio, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se anotó su mejor resultado en 28 meses.

Durante el séptimo mes de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica se incrementó 2.7% anual, una cifra solo menor al 3.2% de marzo de 2024, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inegi-revela-que-economia-de-la-region-norte-destaca-por-una-concentracion-industrial-hasta-del-548-LK22930391

La información del instituto muestra que los dos componentes del Indicador Oportuno de la Actividad Económica observaron mejora en su comportamiento durante el mes pasado a tasa anual.

Así, las actividades terciarias o servicios pasaron de una tasa de crecimiento anual de 2.6% en junio de 2026 a 2.8% en julio, su cifra más alta en 28 meses.

Para el caso de las actividades secundarias (sector industrial), julio presentó una expansión de 1.8% anual 2025 frente a 0.8% en junio.

Solamente en julio de este año, a tasa mensual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica vio un leve aumento de 0.1 por ciento.

Por principales rubros, las actividades terciarias registraron un avance marginal de 0.1 por ciento y las secundarias 0.1 por ciento.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias.

El Inegi establece que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

El IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’