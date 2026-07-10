Alistan para agosto inicio de construcción de pista de aeródromo de Parras de la Fuente

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    Alistan para agosto inicio de construcción de pista de aeródromo de Parras de la Fuente
    Los trabajos de la primera etapa se llevarán alrededor de un año y la inversión de esa fase será de 30 a 35 millones de pesos, la cual será realizada por la iniciativa privada. ESPECIAL.

De acuerdo al proyecto de obra, de entrada se estima que ésta contará con una extensión de mil 200 metros

La construcción de la pista del aeródromo de Parras de la Fuente se espera que comience el próximo mes, la cual inicialmente será de mil 200 metros, aunque luego seguirá creciendo de manera gradual, asimismo en esta etapa la inversión se contempla en hasta 35 millones de pesos.

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Oscar Pérez Benavides, indicó que hasta ahora se ha avanzado un 5% en la construcción del aeródromo de Parras y entre los trabajos que se han realizado está la estabilización de ella tierra; se ha hecho el camino de acceso al terreno y ahora se está trabajando en lo que son las áreas de plataforma para las áreas de maniobra del trabajo.

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Dijo que ahora están esperando por parte de los particulares, la terminación de los documentos que tienen que ver con los terrenos y agregó que son protocolos que se deben seguir para mostrar ante la autoridad la legítima propiedad del precio; estos quedarán a nombre de Servicios Estatales Aeroportuarios y Administradora de Infraestructura Coahuilense de Servicios Aéreos.

Añadió que se tiene que separar las 80 a cien hectáreas que se van a utilizar para el aeródromo, mientras que los otros predios seguirán a nombre del particular, quien hará la concesión correspondiente por un número de años a favor de la administradora para así continuar con todos los protocolos de permisos ante la Agencia Federal de Aviación.

Ante ello, esperan iniciar los próximos meses con los trabajos de la pista que inicialmente serán de mil 200 metros, pero luego crecerá a 1,600 y en otra etapa a 2 mil metros.

Finalmente comentó que al terminar la obra, en esta etapa el aeródromo contará con su plataforma, su edificio terminal y con su pista.

Dijo que el crecimiento dictará con que otras cosas contarán el aeródromo, aunque si se tiene pensado que tenga algo relacionado con la vendimia y ruta del vino, pero insistió que la demanda de la visita a este pueblo mágico dictará que incluirán estas instalaciones.

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