Alistan tercera edición de Spooky Town en Saltillo

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    Alistan tercera edición de Spooky Town en Saltillo
    La preventa normal iniciará el primero de septiembre en puntos de venta físicos y en línea por Boletomovil. El precio cambiará a partir del 30 de septiembre. ESPECIAL.

El evento se llevará a cabo desde el primero de octubre hasta principios de noviembre, por lo que tendrá una duración de 28 días

A través de las redes sociales inició ya la promoción de lo que será la tercera edición del Spooky Town Saltillo que se estará realizando del primero de octubre al primero de noviembre, por lo que serán 28 días la duración de este evento.

De acuerdo a lo que han compartido hasta ahora a través de las redes sociales, el evento se realizará en el cruce de Eulalio Gutiérrez y Pedro Figueroa, a un costado de HEB San Patricio, asimismo el boleto incluirá 15 juegos mecánicos.

Durante el mes de agosto se tendrá una preventa exclusiva en AMMA A.C. y Dignidad Animal, los boletos tienen un costo de 200 pesos por persona en preventa (incluyen esos 15 juegos mecánicos).

“Este año presentamos un evento pensado para ser más accesible y cómodo para todos, organizado con mucho cariño para que este se vuelva una tradición año con año, buscando que siga siendo un evento 100% local y familiar, lo que nos permitirá ofrecer una mejor experiencia a precios más accesibles”, aseguraron a través de sus redes sociales.

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