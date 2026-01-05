Alza en precios del oro es provocada por incertidumbre geopolítica en América

Los precios del oro aumentaron hasta un casi 3 por ciento por la agitación geopolítica en América por el secuestro militar de Estados Unidos (EU) sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esta huida hacia la seguridad de la compra-venta de oro hizo que la cotización de este metal precioso, a las 13 horas locales, alcanzara los 4 mil 457.55 dólares por onza.

Las acciones que la administración Trump pueda tomar, como una segunda ola de bombardeos sobre Venezuela mencionada en la conferencia de prensa del pasado domingo, deja una incertidumbre política-económica latente, señaló El Economista.

Incluso los comentarios que Trump hizo sobre posibles acciones por parte de EU en suelo colombiano, cubano y mexicano por la no reducción del flujo de drogas ilicitas, hace que la incertidumbre crezca.

PLATA TAMBIÉN AL ALZA

La onza de plata aumentó un 6.5 por ciento, alcanzando un precio de 75.92 dólares por onza al corte de las 13 horas. Desde que comenzó 2026 la plata a presentado un incremento constante en su precio, representando una diferencia de casi 5 dólares.

Este metal precioso tuvo un aumento agregado de 147 por ciento el año pasado, empujado por EU al declararlo un mineral crítico para su economía, así como los constantes déficits de oferta y su creciente demanda.

(Con información de Investing y El Economista)