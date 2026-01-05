Alza en precios del oro es provocada por incertidumbre geopolítica en América

Dinero
/ 5 enero 2026
    Alza en precios del oro es provocada por incertidumbre geopolítica en América
    El precio del lingote de oro se disparó cerca de un 64 por ciento el 2025, su mayor alza anual desde 1979. AP

Este metal precioso alcanzó una diferencia positiva del 2 por ciento, representando una cotización de 4 mil 433 dólares la onza

Los precios del oro aumentaron hasta un casi 3 por ciento por la agitación geopolítica en América por el secuestro militar de Estados Unidos (EU) sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esta huida hacia la seguridad de la compra-venta de oro hizo que la cotización de este metal precioso, a las 13 horas locales, alcanzara los 4 mil 457.55 dólares por onza.

Las acciones que la administración Trump pueda tomar, como una segunda ola de bombardeos sobre Venezuela mencionada en la conferencia de prensa del pasado domingo, deja una incertidumbre política-económica latente, señaló El Economista.

Incluso los comentarios que Trump hizo sobre posibles acciones por parte de EU en suelo colombiano, cubano y mexicano por la no reducción del flujo de drogas ilicitas, hace que la incertidumbre crezca.

PLATA TAMBIÉN AL ALZA

La onza de plata aumentó un 6.5 por ciento, alcanzando un precio de 75.92 dólares por onza al corte de las 13 horas. Desde que comenzó 2026 la plata a presentado un incremento constante en su precio, representando una diferencia de casi 5 dólares.

Este metal precioso tuvo un aumento agregado de 147 por ciento el año pasado, empujado por EU al declararlo un mineral crítico para su economía, así como los constantes déficits de oferta y su creciente demanda.

(Con información de Investing y El Economista)

Temas


Internacional
Economía
alza de precios

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo tras ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.

Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
El Municipio anunció que las primeras rutas alimentadoras del programa de transporte público arrancarán en la zona sur de la ciudad y operarán mediante el uso de tarjeta electrónica.

Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?