AMHMC prevé reajuste de empleos en sector hotelero

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez que ante las bajas ventas se prevé que haya recortes en el sector hotelero.

De acuerdo a lo que indicó el despido puede impactar entre 600 y 800 trabajadores, por lo que este primer trimestre será difícil no solo para el sector hotelero, sino para todos.Mientras que este sector requiere de generar 30 habitaciones diarias para pagar los gastos de operación, añadió que Coahuila inició con una ocupación del 12%, es decir, de cada cien habitaciones se rentan 12 diarias.

En la Región Sureste desde diciembre se presenta una ocupación a la baja, en este caso, Saltillo registra un promedio de ocupación del 8 a 10%, en Piedras Negras un 18% y en Ciudad Acuña en un 15%.

En el caso de estos últimos presentan esas ocupaciones por el turismo médico que llega a estos municipios.

“No hay una economía que este pujando para sacar un desarrollo, no hay inversiones directas, no están viniendo ingenieros, no hay cambios de ingeniería, no hay reuniones, no hay mantenimientos, no hay inspecciones, no hay un movimiento en las empresas tractoras”, aseguró.

Finalmente sobre la comitiva que viajó al país de España para participar en el evento de Fitur, el vicepresidente añadió que sólo fue con Blas Flores y quienes recibirán el premio deberían haber viajado, toda vez que nada más el boleto el costo del boleto de avión es de 84 mil pesos.