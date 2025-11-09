AMHMC urge a instalar grupo interdisciplinario ante Copa Mundial 2026

Luego de que se oficializará que Saltillo será subsede del mundial, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que el siguiente paso será la instalación de un grupo interdisciplinario para analizar los diferentes temas relacionados al evento.

Uno de ellos, comentó será el tema carretero y de logística, pues estimó serán hasta 400 camiones los que se van necesitar para el traslado de quienes van a acudir a los juegos del mundial, asimismo aquí se requiere estar listos con la alimentación que se les va a proporcionar en desayunos y cenas.

Añadió que el reto será sentar a la mesa las diferentes corporaciones policíacas, el ejército y la marina para organizar la seguridad, luego seguirá el sector hotelero y el restaurantero para tener una buena preparación.

El vicepresidente de la AMHMC estimó que hasta un 80% se pueden incrementar las tarifas hoteleras durante el mundial y aún con ello, consideró que estarán todavía baratas en comparación a otros estados.

Una habitación con una tarifa de 2 mil pesos se puede ir a los 3,600 pesos, pero a un con ello, la tarifa que quedaría en 180 dólares “está regalada en comparación a los 500, 600 o hasta 700 dólares que se tendrán en otros lugares sede del mundial”, destacó.

Recomiendan agendar eventos ante el mundial

Los hoteleros están exhortando a sus clientes más importantes que los eventos de grupos, congresos, convenciones o ferias que tengan planeados para el mes de junio los realicen con anticipación o después de ese mes.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Enrique López Aguirre, señaló que durante el mundial dejarán un 40% o una tercera parte de las habitaciones de los hoteles para los clientes que generalmente se hospedan, como son los de las armadoras, el resto de la industria y maquiladoras.

Sin embargo, para quienes contemplan realizar eventos ese mes, la recomendación que están realizando es que los lleven acabo antes o después de junio porque las habitaciones estarán llenas por el evento deportivo.

“Lo que sí estamos haciendo nosotros como hoteleros es informarle a nuestros clientes más importantes que sus grupos, congresos, convenciones y ferias las realicen antes o después de junio porque si nos han llegado solicitudes para algunos grupos de celebraciones de empresas, por lo que mejor los estamos pasando a otras fechas”, aseguró.

PREVEN AJUSTE DE 15 A 30% EN TARIFAS

Por su parte, López Aguirre informó que en el caso de las tarifas., se estima que por el mundial, tengan un ajuste de un 15 a 30%, esto de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, asimismo consideró que no aumentará más de eso.

Señaló que no solo les interesa ganar para las fechas del mundial, sino también ganar una imagen de que Saltillo es una ciudad de turismo.

“Y si nos ven como un destino muy caro, vamos a desplazar el negocio de futuras generaciones, entonces tiene que ser algo justo”, aseguró.