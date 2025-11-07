Inflación se desacelera en el mes de octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

Dinero
/ 7 noviembre 2025
    Inflación se desacelera en el mes de octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual
    Entre los productos que reportaron una disminución en sus precios en los supermercados estuvieron tomate verde; aguacate; naranja, limón, chile serrano, papa, entre otros. ESPECIAL.

La electricidad aumentó de precio debido a la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 18 ciudades del país

CDMX.- La inflación en México registró un incremento anual de 3.57% en octubre, tasa inferior al 3.76% observado en septiembre, su primera disminución en dos meses, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a lo anterior, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.36% durante el décimo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, su mayor incremento en lo que va del año.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta

El aumento anual de precios en octubre estuvo ligeramente por arriba de la mediana de las expectativas de los analistas que era de 3.56%, pero dentro del rango de entre un mínimo de 3.51% y un máximo de 3.64% previsto por las 36 instituciones financieras consultadas por Citi, de las cuales cinco acertaron en su pronóstico.

Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el décimo mes del año destaca la electricidad con un aumento mensual de 17.65%.

Asimismo, sobre salen: el transporte aéreo repuntó 11.29% en el mes; servicios turísticos en paquete, 8.04%; cebolla, 7.84%; servicios profesionales, 6.09%; carne de res, 1.06%; loncherías, fondas, taquerías y torterías, 0.39%; restaurantes, 0.49%; y vivienda propia, 0.27%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: tomate verde con una contracción mensual de 10.94%; aguacate, -10.52%; naranja, -9.86%; limón, -8.79%; chile serrano, -8.55%; papa, -7.29%; plátanos, -3.63%; jitomate, -3.41%; huevo, -2.23%; y pollo, -1.32%.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, reportó un alza mensual de 0.29%, con lo que su tasa anual se mantuvo en 4.28% en octubre, cifra similar a la de septiembre.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.17% y anual de 4.12%, mientras los servicios aumentaron 0.39% en el mes y 4.44% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó un avance mensual de 0.63% y un alza anual de 1.18%. tasa menor al 2.02% del mes anterior. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron una disminución mensual de 0.9%, con lo que la tasa anual llegó a 0.1%.

Así mismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un alza de 1.89% en el mes y un incremento anual de 2.07%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.32% y anual de 3.61%.

Temas


Economía
Inflación
precios

Localizaciones


México

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia