Dinero
/ 15 enero 2026
    Bajó la inversión en capital fijo 5.8 por ciento en octubre de 2025 a tasa anual
    El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo”, puntualiza Inegi. VANGUARDIA
por Diego Hernández

TEMAS


Economía
inversiones

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Inegi registró que cinco meses de 2025 tuvieron tasas negativas de crecimiento con respecto a las inversiones en activos fijos en el corto plazo

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) —que mide el cambio en las inversiones en activos fijos— obtuvo una tasa de crecimiento negativa de 5.8 por ciento en octubre de 2025, con respecto al mismo mes de 2024, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

Este indicador mensual obtuvo una variación positiva mensual de 0.9 por ciento entre septiembre a octubre del año pasado.

El IMFBCF ha registrado cinco meses (enero, abril, junio, agosto, septiembre) con tasas negativas, entre el rango de 0.2 y 2.9 por ciento.

El resto de los meses (febrero, marzo, mayo, julio y octubre) obtuvieron un rango de variación entre el 0.2 y 1.6 por ciento, a tasa positiva.

“Por componente, los gastos en construcción crecieron 3.9 % y en maquinaria y equipo —de origen nacional e importado— cayeron 2.2 % a tasa mensual, en octubre de 2025”, mencionó Inegi.

Aunado a lo anterior, se observa que todos los componentes de este indicador mensual obtuvieron tasas negativas si se compara octubre de 2025 con el mismo mes de 2024, siendo las inversiones en “Equipo de transporte” las que presentaron mayor variación negativa (- 17.1 por ciento).

$!A nivel anual todos los componentes del IMFBCF fueron negativos
A nivel anual todos los componentes del IMFBCF fueron negativos CAPTURA DE PANTALLA

Las inversiones en capital fijo en la construcción para los primeros diez meses de 2025 decreció 6.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024: en el ámbito público decreció 30.9 por ciento y en el privado obtuvo una tasa positiva de 0.8 por ciento a octubre de 2025 en comparación a octubre de 2024.

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

