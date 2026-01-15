Bajó la inversión en capital fijo 5.8 por ciento en octubre de 2025 a tasa anual

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) —que mide el cambio en las inversiones en activos fijos— obtuvo una tasa de crecimiento negativa de 5.8 por ciento en octubre de 2025, con respecto al mismo mes de 2024, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

Este indicador mensual obtuvo una variación positiva mensual de 0.9 por ciento entre septiembre a octubre del año pasado.

El IMFBCF ha registrado cinco meses (enero, abril, junio, agosto, septiembre) con tasas negativas, entre el rango de 0.2 y 2.9 por ciento.

El resto de los meses (febrero, marzo, mayo, julio y octubre) obtuvieron un rango de variación entre el 0.2 y 1.6 por ciento, a tasa positiva.

“Por componente, los gastos en construcción crecieron 3.9 % y en maquinaria y equipo —de origen nacional e importado— cayeron 2.2 % a tasa mensual, en octubre de 2025”, mencionó Inegi.

Aunado a lo anterior, se observa que todos los componentes de este indicador mensual obtuvieron tasas negativas si se compara octubre de 2025 con el mismo mes de 2024, siendo las inversiones en “Equipo de transporte” las que presentaron mayor variación negativa (- 17.1 por ciento).