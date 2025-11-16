Ante repunte industrial y comercial, piden ampliar capacidad aérea de Coahuila

Al ser una región altamente competitiva, el Sureste de Coahuila demanda abatir el rezago en materia de infraestructura aeroportuaria para el transporte, si bien de pasajeros, también de carga, señaló el economista Guillermo Garza de la Fuente.

Ante el repunte de 440.08% que registró su carga de mercancías entre 2023 y 2024, el Aeropuerto internacional Plan de Guadalupe debe ser objeto de un proyecto de consolidación más ambicioso, que involucre inversiones de los tres órdenes de gobierno, dijo.

El reto es mayor si se considera la intensificación de la actividad industrial y comercial que se avecina en Saltillo y su zona conurbada con motivo de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Garza de la Fuente estimó que la estación aeroportuaria local debe tener la capacidad de atender también otras eventualidades, como el flujo adicional de pasajeros que se prevé como consecuencia de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Incluso, debe representar una opción viable ante la necesidad de movilizar las mercancías que no pudieran ser transportadas por desastres naturales o bloqueos carreteros como el anunciado para este mes por productores de maíz, ejemplificó.

Operado por el Gobierno de Coahuila con base en una concesión federal por 39 años, desde 2023, el aeropuerto ramosarizpense debe estar a la altura de una región económicamente atractiva y en acelerada expansión, como es el Sureste del estado, recalcó.

El economista refirió que circunstancias como las señaladas, de las que la más próxima es el paro nacional de maiceros, transportistas y cañeros, “deberían tomarse como una señal de alerta en el caso de Coahuila”.

“Siendo Saltillo la ciudad más competitiva, y Coahuila la segunda entidad con el mayor volumen de exportaciones, es importante pensar en diseñar una infraestructura más amplia en la parte aérea, es decir, necesitamos en el aeropuerto un sistema de vuelos más amplio para mover mercancías”, subrayó.

“Si este tipo de situaciones —observó— se llegan a reproducir en un futuro, el hecho de estar más conectados vía aérea ayudaría a reducir las vulnerabilidades que se pueden presentar por carretera”.

“El nivel económico de nuestro estado y la competitividad de la región demandan acciones que permitan visualizar más conexiones de Coahuila, tanto a otras partes del país, como del extranjero... hace falta explotar más los servicios de carga aéreos”, recalcó el catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Planeación y Gestión de Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Sidum), a cargo de Tizoc Quistián Flores, el volumen de las mercancías movilizadas a través del aeropuerto local, actualmente en remodelación, crecieron exponencialmente.

A pesar de la presión derivada de la política arancelaria de Estados Unidos y la próxima revisión del referido tratado trilateral, en el primer trimestre de 2025 hubo operaciones por más de 5 mil 600 toneladas de carga, cuando en el mismo periodo de 2024 fueron mil 300 toneladas.

El movimiento de carga es principalmente de motores, seguido por piezas que se producen en la región relacionadas al sector automotriz y que se transportan vía aérea principalmente a Estados Unidos, que recibe hasta un 80 por ciento.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

La terminal cuenta con un centro de negocios y una segunda planta acondicionada para 200 pasajeros, en tanto, sus zonas de abordaje son objeto de ampliación, asimismo, se realizan refuerzos estructurales que iniciaron como parte de los preparativos para el reinicio de los vuelos comerciales de pasajeros.

Como punto logístico estratégico para la región, el aeropuerto aumentó sus movimientos de carga de 6.05 millones de kilogramos en 2023 a casi 32.7 millones en 2024, lo que representa un repunte de 440.08 por ciento.

Se han reportado en sus instalaciones hasta 68 operaciones de carga y traslado de pasajeros en vuelos privados por día, según datos de principios de 2023.

En cuanto a los vuelos comerciales, la terminal aérea no contó por años con vuelos comerciales de pasajeros regulares.

En 2024, el volumen de pasajeros fue de 40, lo que reflejó el predominio en operaciones de carga y aviación privada, no en tráfico comercial masivo.

El título de operación contenido en la concesión firmada en noviembre de 2023, con vigencia de 40 años, obliga a la administración aeroportuaria a ejecutar modernizaciones, a mantener las instalaciones y a cumplir las normas técnicas dictadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Aunque el Gobierno estatal ha anunciado que consolidará al aeropuerto como un punto logístico estratégico del noreste, las autoridades no han hecho públicos los montos ni han dado a conocer las empresas contratistas encargadas de las obras.

El economista Guillermo Garza indicó que el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe tendría la capacidad de convertirse en un nodo que conecte la actividad productiva y de negocios del sureste de Coahuila con el resto del país y diferentes puntos del extranjero, tal como lo plantea el Plan Estatal de Conectividad Aérea.