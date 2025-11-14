Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?

La conectividad aérea, lo señala cualquier estudio en materia de desarrollo municipal y regional, constituye uno de los elementos centrales de la competitividad. Por ello, los gobiernos locales deben desplegar esfuerzos orientados a contar con la mejor conectividad posible.

En el caso de Saltillo, se ha reseñado de forma muy amplia y constante, la cercanía con la zona metropolitana de Monterrey, cuyo aeropuerto es el cuarto más importante del país por volumen de pasajeros, ha dificultado históricamente el que el aeródromo local pueda despegar. Y es que la amplísima oferta de vuelos domésticos e internacionales que ofrece Monterrey lo convierte en opción preferible, incluso para los pasajeros locales.

Sin embargo, el desarrollo de las zonas urbanas y sus múltiples interdependencias van generando, de forma inevitable, nuevas dinámicas que, si son detectadas a tiempo y se manejan con habilidad, se transforman en mecanismos para el desarrollo de las potencialidades locales.

Eso justamente ha ocurrido en los últimos años con la zona metropolitana de Monterrey. Y para quienes participan de la industria aeronáutica las oportunidades parecen muy claras.

Así lo expresó ayer el director General de la empresa Viva Aerobús, Juan Carlos Zuazua, en el marco del anuncio de un nuevo vuelo directo de dicha aerolínea, desde Saltillo hacia Cancún. El directivo aseguró que, para los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey que se encuentra más cerca de Saltillo, nuestro aeropuerto ya es una opción competitiva.

La ecuación es simple: los problemas de tránsito que implica un área urbana como la del vecino Estado se traducen en tiempos de traslado cada vez más largos, los cuales se complican aún más en las denominadas “horas pico”. Es lógico que todo mundo comience entonces a evaluar alternativas más cortas a la hora de adquirir un vuelo.

En ese sentido, la ventana de oportunidad que se abre para el aeropuerto Plan de Guadalupe parece muy clara: hay que invertir el fenómeno que hasta hoy ha caracterizado al mercado del transporte aéreo de pasajeros en la región y que provocó incluso la suspensión de todos los vuelos comerciales desde el sureste de Coahuila.

No es poca cosa lo que se está señalando. Se trata de la oportunidad de resurgimiento de una terminal aérea que parecía destinada exclusivamente a la operación de vuelos de carga que, siendo una actividad importante para la industria, dejaba de lado las necesidades de las miles de personas que desarrollan sus actividades en esta región.

Se trata de una buena noticia que, en el futuro inmediato, debe traducirse en acciones concretas: diseñar y poner en práctica una estrategia de promoción local que haga voltear hacia Saltillo a quienes viven en la zona metropolitana de Monterrey, a fin de que comiencen a considerar la posibilidad de realizar sus traslados aéreos desde aquí.