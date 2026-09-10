Anuncia Ford inversión de mil mdd en su planta de Kentucky

NUEVA YORK.-Ford Motor invertirá mil millones de dólares para construir un nuevo taller de pintura en su planta de camiones, fundamental para su negocio en Kentucky, informó CNBC.

El anuncio se produce dos días después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, expresara su “profunda preocupación” por los vínculos del fabricante de automóviles con empresas chinas, que la administración Trump consideraba perjudiciales para el fabricante de automóviles de Detroit y para la industria automotriz estadounidense.

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Ford, que habitualmente se jacta de ser el principal fabricante de automóviles de Estados Unidos, calificó los comentarios de “intento desacertado de acaparar titulares”.

Se espera que el nuevo taller de pintura, que es una parte fundamental y costosa de una planta de ensamblaje de vehículos, reemplace el existente y modernice aún más una de las operaciones de fabricación más importantes de Ford, según informó Ford en un comunicado de prensa el jueves.

Un portavoz de Ford no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el plazo previsto para la finalización de la nueva planta.