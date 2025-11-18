Anuncian Feria de Empleo en Saltillo; se ofrecerán vacantes para obra del tren Saltillo–Nuevo Laredo

En la Feria de Empleo que este miércoles se estará realizando en las instalaciones de Canacintra Coahuila Sureste, entre las empresas participantes estará Grupo Carso y sus primeras contrataciones estarán dirigidas a personal de la industria de la construcción como son electricistas, plomeros, carpinteros y albañiles, entre otros.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, indicó que es una feria de empleo abierta donde participarán 38 empresas, cinco instituciones y se contará con 1,200 vacantes.

TE PUEDE INTERESAR: Vive peso ‘revolucionaria’ jornada de pérdidas: borra ganancias de la semana pasada

Además participarán industrias de los sectores de manufactura, comercio, servicios, hoteleros y restauranteros, entre otros.

Aunque la mayoría son empresas ya instaladas, entre los nuevos participantes está Grupo Carso, quien empezará con los reclutamientos para la construcción del tren, ellos van a estar requiriendo entre 3 mil a 5 mil empleados, estos últimos números corresponderán a cuando la obra se encuentre en el pico máximo y son dijo empleos formales y directos.

Por lo pronto, con los trabajadores que estarán iniciando son los del área de la construcción como electricistas, plomeros, carpinteros y albañiles, mientras que los salarios agregados estarán por arriba del mínimo que son 400 pesos diarios.

Finalmente Zogbi Castro indicó que en sueldos ese es el piso ya desde ahí, todos los demás conforme a las especialidades que se vayan requiriendo, además contarán con todas las prestaciones.