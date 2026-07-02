Apple lanzará cinco nuevos iPhone de aquí al 2027; se aproxima versión plegable

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    Apple lanzará cinco nuevos iPhone de aquí al 2027; se aproxima versión plegable
    Apple está negociando la adquisición de chips de memoria a los fabricantes chinos ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies, informó Bloomberg. NYT

Se espera que la producción total de teléfonos inteligentes de Apple para 2026 supere los 220 millones de unidades, señaló el informe

Apple planea lanzar al menos cinco nuevos modelos de iPhone entre la segunda mitad de este año y la primera mitad de 2027, al tiempo que aumenta sus planes de producción de dispositivos plegables en su intento por ganar una mayor cuota de mercado en medio de una escasez de componentes que afecta a toda la industria, según un informe del Nikkei Asia.

El gigante tecnológico estadounidense ha dado instrucciones a sus proveedores para que se preparen para producir unos 10 millones de iPhones plegables este año -una cifra superior a la previsión inicial de entre 7 y 8 millones de unidades-, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

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Antes del lanzamiento de su primer dispositivo plegable, Apple ya ha asegurado componentes para unos 80 millones de teléfonos inteligentes correspondientes a nuevos modelos previstos para la segunda mitad de 2026.

Su escala y poder de compra en el abastecimiento de memoria y componentes siguen siendo considerablemente superiores a los de la mayoría de sus competidores, incluso mientras la escasez impulsada por la demanda relacionada con la inteligencia artificial repercute en todo el sector.

Esto ha permitido a Apple gestionar mejor la escasez de suministros que sus rivales chinos -como Xiaomi, Oppo y Vivo-, los cuales han recortado sus objetivos de producción anual por debajo de los 100 millones de unidades, según informó Nikkei Asia.

”En comparación con el poder de negociación de Apple, los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes se encuentran en una posición de desventaja a la hora de conseguir más suministros de chips de memoria o de aumentar los precios”, declaró a Nikkei Asia un ejecutivo de un proveedor que trabaja tanto para Apple como para Xiaomi.

Bloomberg informó que Apple está negociando la adquisición de chips de memoria a los fabricantes chinos ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies -ambas empresas incluidas en la lista del Pentágono de compañías que presuntamente apoyan al ejército de Pekín- para los dispositivos que se venden en China.

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Al parecer, Apple busca ampliar su base de proveedores mientras la escasez de memoria presiona la producción en todo el sector de la electrónica de consumo.

Para la primera mitad del 2027, Apple lanzaría el iPhone 18 estándar y un nuevo iPhone Air, según el Nikkei Asia.

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