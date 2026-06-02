Apuesta Dongfeng por Coahuila para potenciar el sector industrial

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Apuesta Dongfeng por Coahuila para potenciar el sector industrial
    Dongfeng amplía su presencia en México con una apuesta enfocada en movilidad comercial, servicio postventa y disponibilidad de refacciones. FOTO: OMAR SAUCEDO

Inaugura la empresa su nueva agencia de vehículos comerciales en el corredor Saltillo-Ramos Arizpe, eje de su expansión en el norte

MAGMA Automotive México, en alianza estratégica con Grupo SITE, llevó a cabo el 28 de mayo la inauguración oficial de su nueva agencia de vehículos comerciales Dongfeng en Ramos Arizpe.

Este evento marca un avance en la estrategia de expansión de la marca, derivado de la creciente demanda de soluciones de transporte en una región que se busca posicionar como el motor industrial del país.

$!Autoridades, empresarios e invitados especiales participaron en el corte de listón de la nueva agencia ubicada en el corredor Saltillo-Ramos Arizpe. FOTO: OMAR SAUCEDO
Autoridades, empresarios e invitados especiales participaron en el corte de listón de la nueva agencia ubicada en el corredor Saltillo-Ramos Arizpe. FOTO: OMAR SAUCEDO

La nueva distribuidora ha sido situada en un punto crucial para la operación logística de Coahuila. La agencia Saltillo-Ramos Arizpe se localiza en el libramiento Óscar Flores Tapia, una vía fundamental que conecta con los principales corredores industriales de la zona sureste y la carretera Saltillo-Monterrey.

Además, tiene presencia en La Laguna. La sede en Torreón se ubica en la Carretera Mieleras, dentro del Parque Industrial Las Américas, consolidándose como un hub que enlaza el norte de México con el Bajío y el centro del país.

En el evento, al cual asistieron directivos de MAGMA Automotive México como Philipp Heldt, Gerente General, así como Daniel Campos, Director de Desarrollo de Distribuidores, y Luis Fernández, Director de Ventas, se indicó que ciudades como Saltillo son potencias manufactureras que albergan grandes plantas ensambladoras, generando un flujo constante de autopartes y vehículos terminados que requieren transporte eficiente.

En la Comarca Lagunera funciona como un centro de conexión vital para la distribución nacional de mercancías.

COMPROMISO OPERATIVO

Philipp Heldt, Gerente General de MAGMA Automotive México, señaló durante el evento que estas aperturas son una respuesta directa a la necesidad de estar más cerca de los clientes en regiones clave para la logística.

$!Directivos de MAGMA Automotive México y Grupo SITE encabezaron la inauguración de un proyecto estratégico para el transporte de carga en el norte del país. FOTO: OMAR SAUCEDO
Directivos de MAGMA Automotive México y Grupo SITE encabezaron la inauguración de un proyecto estratégico para el transporte de carga en el norte del país. FOTO: OMAR SAUCEDO

“En Dongfeng apostamos por soluciones que transformen la operación de nuestros clientes. La eficiencia ya no es opcional, sino un factor determinante de competitividad”, puntualizó Heldt al referirse al contexto actual del transporte en México.

En Dongfeng apostamos por soluciones que transformen la operación de nuestros clientes”
Philipp Heldt, Gerente General de MAGMA Automotive México

La marca Dongfeng, con más de 55 años de experiencia y liderazgo en el mercado global, ofrece en México un portafolio diverso que incluye desde minivanes de carga y pasajeros hasta pick-ups, camiones ligeros, medianos y tractocamiones. Desde su llegada formal al país en 2024, la marca ha logrado establecer una red de 27 agencias y 26 talleres de servicio a nivel nacional.

“Estas aperturas responden a la necesidad de estar más cerca de nuestros clientes en regiones clave para la logística. El norte del país es fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros, y nuestra estrategia está enfocada en acompañar esa evolución con soluciones eficientes y rentables”, señaló Philipp Heldt.

RESPALDO POSTVENTA

Más allá de la venta de unidades, la apuesta de Dongfeng en Coahuila se centra en el soporte técnico y la disponibilidad de refacciones. La red nacional está respaldada por un centro de distribución que cuenta con más de 60 mil piezas en inventario y una inversión que supera los 5 millones de dólares. Esta infraestructura permite una logística de suministro capaz de entregar refacciones en un plazo de uno a dos días en gran parte del territorio mexicano, asegurando la continuidad operativa de las flotas.

PRESENCIA DE AUTORIDADES Y LÍDERES EMPRESARIALES

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de personalidades de la política y el sector empresarial local. Entre los invitados especiales se encontraban el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, y el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche.

El Grupo SITE estuvo representado por los ingenieros Luis Ramón Alonso Caballero y Antonio Santillán Narváez, junto al licenciado Luis Alonso Ramos.

También se contó con la asistencia de directivos internacionales como Jason, de Dongfeng International, y Juan Ramón Santillán, Director de Desarrollo de Distribuidores de LATAM de 2B International.

Con estas nuevas aperturas, se indicó que Dongfeng reafirma su compromiso con la modernización del transporte en México, acercando tecnología de punta y un respaldo sólido a las empresas que buscan optimizar sus costos operativos y fortalecer sus protocolos de seguridad en las carreteras nacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Automotriz
Transporte
Industria

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más Marus, más Chentes, más Borolas

Más Marus, más Chentes, más Borolas
true

Marco Antonio Almanza: Recibió una llamada... y no se entregó
true

POLITICÓN: Crece polémica de profesor de Jurisprudencia; nuevo video exhibe a Óscar Nájera dando alcohol a una alumna
La protesta tuvo como objetivo exigir mejoras laborales, cambios al sistema de pensiones y atención a diversas demandas del magisterio.

Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas
Oficiales de la Guardia Nacional encontraron la unidad.

Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente
Coahuila logró el pentacampeonato en la categoría M-20 al derrotar al Estado de México en la final.

Coahuila gana el título nacional de rugby con dos oros en la Olimpiada Nacional 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante una reunión de su gobierno en la Casa Blanca, el 27 de mayo de 2026, en Washington.

Especialistas alertan que la regla de Trump sobre las ‘green cards’ va a golpear a la migración legal y separará más familias
Vasquez ha trabajado en la frontera sur, en las regiones de Yuma, Arizona, San Diego y en la oficina anti-terrorismo de DHS

EU elige como nuevo jefe de Patrulla Fronteriza a ex encargado de relaciones con Canadá