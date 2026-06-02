Apuesta Dongfeng por Coahuila para potenciar el sector industrial

MAGMA Automotive México, en alianza estratégica con Grupo SITE, llevó a cabo el 28 de mayo la inauguración oficial de su nueva agencia de vehículos comerciales Dongfeng en Ramos Arizpe. Este evento marca un avance en la estrategia de expansión de la marca, derivado de la creciente demanda de soluciones de transporte en una región que se busca posicionar como el motor industrial del país.

La nueva distribuidora ha sido situada en un punto crucial para la operación logística de Coahuila. La agencia Saltillo-Ramos Arizpe se localiza en el libramiento Óscar Flores Tapia, una vía fundamental que conecta con los principales corredores industriales de la zona sureste y la carretera Saltillo-Monterrey. Además, tiene presencia en La Laguna. La sede en Torreón se ubica en la Carretera Mieleras, dentro del Parque Industrial Las Américas, consolidándose como un hub que enlaza el norte de México con el Bajío y el centro del país.

En el evento, al cual asistieron directivos de MAGMA Automotive México como Philipp Heldt, Gerente General, así como Daniel Campos, Director de Desarrollo de Distribuidores, y Luis Fernández, Director de Ventas, se indicó que ciudades como Saltillo son potencias manufactureras que albergan grandes plantas ensambladoras, generando un flujo constante de autopartes y vehículos terminados que requieren transporte eficiente. En la Comarca Lagunera funciona como un centro de conexión vital para la distribución nacional de mercancías. COMPROMISO OPERATIVO Philipp Heldt, Gerente General de MAGMA Automotive México, señaló durante el evento que estas aperturas son una respuesta directa a la necesidad de estar más cerca de los clientes en regiones clave para la logística.

“En Dongfeng apostamos por soluciones que transformen la operación de nuestros clientes. La eficiencia ya no es opcional, sino un factor determinante de competitividad”, puntualizó Heldt al referirse al contexto actual del transporte en México.

En Dongfeng apostamos por soluciones que transformen la operación de nuestros clientes”

La marca Dongfeng, con más de 55 años de experiencia y liderazgo en el mercado global, ofrece en México un portafolio diverso que incluye desde minivanes de carga y pasajeros hasta pick-ups, camiones ligeros, medianos y tractocamiones. Desde su llegada formal al país en 2024, la marca ha logrado establecer una red de 27 agencias y 26 talleres de servicio a nivel nacional. “Estas aperturas responden a la necesidad de estar más cerca de nuestros clientes en regiones clave para la logística. El norte del país es fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros, y nuestra estrategia está enfocada en acompañar esa evolución con soluciones eficientes y rentables”, señaló Philipp Heldt.

RESPALDO POSTVENTA Más allá de la venta de unidades, la apuesta de Dongfeng en Coahuila se centra en el soporte técnico y la disponibilidad de refacciones. La red nacional está respaldada por un centro de distribución que cuenta con más de 60 mil piezas en inventario y una inversión que supera los 5 millones de dólares. Esta infraestructura permite una logística de suministro capaz de entregar refacciones en un plazo de uno a dos días en gran parte del territorio mexicano, asegurando la continuidad operativa de las flotas. PRESENCIA DE AUTORIDADES Y LÍDERES EMPRESARIALES La ceremonia de inauguración contó con la presencia de personalidades de la política y el sector empresarial local. Entre los invitados especiales se encontraban el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, y el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche.

El Grupo SITE estuvo representado por los ingenieros Luis Ramón Alonso Caballero y Antonio Santillán Narváez, junto al licenciado Luis Alonso Ramos. También se contó con la asistencia de directivos internacionales como Jason, de Dongfeng International, y Juan Ramón Santillán, Director de Desarrollo de Distribuidores de LATAM de 2B International. Con estas nuevas aperturas, se indicó que Dongfeng reafirma su compromiso con la modernización del transporte en México, acercando tecnología de punta y un respaldo sólido a las empresas que buscan optimizar sus costos operativos y fortalecer sus protocolos de seguridad en las carreteras nacionales.

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