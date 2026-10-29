Arranca la 62 Quincena del Comercio en Saltillo: Canaco

El presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez, en su mensaje destacó que desde la cámara están trabajando para que los comerciantes tengan más herramientas y oportunidades de llegar a sus clientes. Una de ellas es el Viernes Muy Mexicano que busca promover el consumo en los negocios locales, fortalecer a las empresas familiares y reconocer el valor de lo hecho en México.

La Cámara de Comercio de Saltillo arrancó con las actividades de la 62 Quincena del Comercio que se llevará a cabo del 28 de octubre al 11 de noviembre, período en el que se estará impulsando al comercio local con promociones e iniciativas que acercarán a los consumidores a los negocios de la ciudad.

Otra iniciativa que resaltó es Saltillo Tiene, programa que utiliza las redes sociales para dar mayor visibilidad a los negocios afiliados, promoviendo sus productos y servicios, para ayudarlos a llegar a nuevos clientes.

A ello, señaló que se suma El Buen Fin, que este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y el año pasado en la Región Sureste generó una derrama económica de 3 mil 600 millones de pesos, con la participación de 6 mil 200 comercios, mientras que este año, el reto es seguir impulsando las ventas, así como lograr que una mayor parte del consumo se quede en la región y beneficie a los negocios locales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“La idea es que la Quincena del Comercio, Viernes Muy Mexicano, Saltillo Tiene y El Buen Fin trabajen de manera complementaria para promover nuestros negocios, atraer clientes y generar mayores oportunidades para el comercio de la Región Sureste”, aseguró.

Para resaltar la importancia que el sector tiene en la entidad, comentó que de acuerdo con cifras del Inegi, en 2024 Coahuila contaba con más de 132 mil establecimientos, en los que trabajan más de un millón 160 mil personas.

RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA CANACO

Este año los reconocimientos serán para César Alejandro Gutiérrez Padilla de Materias Primas del Norte con el galardón de Comerciante Distinguido del Año, mientras que la Presea a la Perseverancia será para Juan Ramón Cortés de JR Sombreros y finalmente la Medalla de Honor Canaco para Juan Carlos Saade Talamás de Servicios Turísticos de Saltillo.