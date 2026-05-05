Arrancan los trabajos de obra civil para Aeródromo de Parras de la Fuente

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    Arrancan los trabajos de obra civil para Aeródromo de Parras de la Fuente
    Fernando Orozco Indicó que se estima que este nuevo proyecto abone a que más personas conozcan este pueblo mágico de Coahuila. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Se ha comenzado con la limpieza del terreno para seguir con las mediciones del área, mientras que más delante se realizará el arranque oficial

Empezaron los trabajos de obra civil para el Aeródromo de Parras de la Fuente, donde se harán labores de limpieza del terreno para levantar después las mediciones, aunque el arranque oficial se tendrá hasta más adelante, así lo dio a conocer el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara.

Es una obra que se realiza a través de una Asociación Público Privada, aunque descartó dar a conocer por el momento quien es el particular que está realizando la inversión, mencionó que es originario de Coahuila con raíces en Parras de la Fuente y con muchas inversiones en este municipio, donde siempre ha invertido y ahora está brindando este apoyo para esta obra son precedente.

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Por lo pronto, añadió “Ayer entró una máquina bulldozer para poder hacer trabajos de obra civil son como las pre obras, es la parte de limpieza para levantar las mediciones y todos los niveles que se requieren, sin embargo, el arranque oficial lo vamos a hacer más adelante”.

La ubicación del aeródromo es el kilómetro 17 en el Ejido Los Hoyos, para Parras significará algo muy importante porque fortalecerá la economía del municipio como destino.

Recordó que es una pista de mil 200 metros lineales, por lo que en está primera etapa estaría recibiendo vuelos privados con aviones chicos y medianos, aunque se prevé que aeronaves de grandes dimensiones podrían entrar a esa pista; pero en esta etapa no se está hablando de vuelos comerciales.

Finalmente comentó que a Parras de la Fuente llegan visitantes de muchas partes del país, no nada más de Coahuila, Durango o Nuevo León, por ello, añadió que esto los convence a que este aeródromo fortalecerá a que los visiten de más distancia.

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