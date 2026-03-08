Arriesgan productividad informalidad y más costos

El aumento de los costos laborales y de la informalidad, aunado al menor crecimiento económico del País, son una amenaza a la productividad laboral, advirtieron especialistas.

De acuerdo con la OCDE, México es actualmente el segundo país menos productivo, después de Colombia.

En este contexto, Gabriela Siller, directora de Análisis de Grupo Financiero Base, sostuvo que la aprobación de las reformas laborales generan mayores costos para las empresas.

”La caída en la productividad es uno de los factores que llevan a México a la trampa del estancamiento económico y esto perpetúa el bajo crecimiento económico”, agregó.

Datos del último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), expuso, muestran que aunque más de la mitad de los trabajadores de México se ubica en la informalidad, sólo aportan una cuarta parte del PIB.

”Esto es porque son menos productivos, los trabajos son más precarios, tienen menos acceso a maquinaria y equipo, y esto genera que también tengan menos habilidades y se hace un círculo vicioso.

”Desafortunadamente la informalidad laboral en México sigue subiendo y con esto también la productividad va a la baja”.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), coincidió en que los últimos años se elevado el costo laboral a las empresas.

Detalló que el impacto se debe al aumento del salario mínimo, las limitaciones en el outsourcing, más días de vacaciones, la Ley Silla y la reducción de la semana laboral a 40 horas (decreto publicado el pasado 3 de marzo).

Ante ello, planteó que el Gobierno puede ofrecer medidas para impulsar la productividad como la formación de talento, infraestructura energética y combustibles más eficientes, por ejemplo.

”Todo ese tipo de políticas deben de considerarse en una estrategia de productividad”, sostuvo.

Luis Monroy Gómez Franco, investigador externo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), añadió que la falta de inversión pública, tecnológica y de financiamiento a las pymes impacta en la baja productividad.

”Hay un problema grave en México de falta de inversión pública y eso tiene una repercusión sobre la inversión privada”, explicó.

LLAMAN A OTORGAR INCENTIVOS FISCALES

Porque reducir la semana laboral o aumentar salarios sin ofrecer incentivos fiscales, sobre todo a las pymes, pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y fomenta la informalidad, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, sugirió que haya incentivos para las empresas.

”Así como hablamos de más reformas laborales, hablemos de deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales como un incentivo a la empresa.

”¿Por qué no hablamos de actualización de la tabla del ISR a los salarios?, subimos el salario mínimo, pero resulta que le cobran más impuestos al trabajador.

”Entonces, tenemos que hacer este tipo de incentivos, no sólo reformas laborales, sino cómo incentivas a la pyme, cómo cuidas al empleo formal, creo que necesitamos este equilibrio”, afirmó.