Detienen a obispo de San Diego por lavado de dinero

Emanuel Hana Shaleta, Obispo en San Diego, California, Estados Unidos, fue arrestado en el aeropuerto de San Diego mientras intentaba huir del país, informó la Oficina del Sheriff de ese condado.

Shaleta es representante de la Iglesia Caldea San Pedro, y, según información revelada por el medio The Pillar, el Vaticano lo investigaba por malversación y por mala conducta sexual.

El obispo fue arrestado el 5 de marzo; enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho cargos de lavado de dinero y un cargo de agravación de delitos de cuello blanco.

El 19 de febrero se reveló que luego de que la Iglesia mandó a investigar a Shaleta tras notar actividades bancarias irregulares; durante la investigación se documentó que varias veces cruzó a Tijuana, Baja California, para acudir a un establecimiento dedicado a servicios sexuales y bailes nudistas.