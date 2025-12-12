Artbank ‘tunea’ las calles de la CDMX y Chihuahua con orgullo Bien Mexa

CDMX.- Artistas mexicanos “tunean” paredes de diferentes espacios de la CDMX con imágenes que comunican porqué debemos de sentirnos orgullosos por nuestras raíces, donde muestran nuestra comida, música y el arte popular que nos dan razones para amar nuestro origen durante todo el año.

Capitalinos y turistas comentaron en redes sociales sobre estos cuatro murales que aparecieron en las calles de la ciudad, donde se combinan estas particularidades que nos recuerdan por qué amamos nuestra tierra.

Artbank , la plataforma de Bankaool que se dedica a impulsar el arte, es quien está detrás de estos murales que han transformado el espacio público con el trabajo de artistas emergentes.

Conoce aquí los detalles de las y los talentosos artistas detrás del pincel que han encantado a millones de automovilistas y transeúntes en la ciudad.

MAR MAREMOTO

Artista visual de la Ciudad de México que se caracteriza por el uso de colores neón, trazos enérgicos y composiciones que combinan grafiti, cultura pop y humor mexicano, pintó este mural en la Calle Colima, número 85, de la Colonia Roma .

En él podemos apreciar detalles característicos de la ciudad como nopales, tacos y vagones de metro que sin duda recuerdan elementos de la vida diaria en esta metrópoli.

ALEJANDRA BALLESTEROS

Ilustradora que como puede verse en su obra, ubicada en la Calle Liverpool, número 179, de la Colonia Juárez , tiene un estilo hipercolorido, lúdico y lleno de personajes.

Este mural gira en torno a la lucha libre con una luchadora, quien está llena de color y simboliza a través de todos sus elementos la fuerza, resiliencia y el orgullo mexicano.