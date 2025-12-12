Artbank ‘tunea’ las calles de la CDMX y Chihuahua con orgullo Bien Mexa
CDMX.- Artistas mexicanos “tunean” paredes de diferentes espacios de la CDMX con imágenes que comunican porqué debemos de sentirnos orgullosos por nuestras raíces, donde muestran nuestra comida, música y el arte popular que nos dan razones para amar nuestro origen durante todo el año.
Capitalinos y turistas comentaron en redes sociales sobre estos cuatro murales que aparecieron en las calles de la ciudad, donde se combinan estas particularidades que nos recuerdan por qué amamos nuestra tierra.
Artbank, la plataforma de Bankaool que se dedica a impulsar el arte, es quien está detrás de estos murales que han transformado el espacio público con el trabajo de artistas emergentes.
Conoce aquí los detalles de las y los talentosos artistas detrás del pincel que han encantado a millones de automovilistas y transeúntes en la ciudad.
MAR MAREMOTO
Artista visual de la Ciudad de México que se caracteriza por el uso de colores neón, trazos enérgicos y composiciones que combinan grafiti, cultura pop y humor mexicano, pintó este mural en la Calle Colima, número 85, de la Colonia Roma.
En él podemos apreciar detalles característicos de la ciudad como nopales, tacos y vagones de metro que sin duda recuerdan elementos de la vida diaria en esta metrópoli.
ALEJANDRA BALLESTEROS
Ilustradora que como puede verse en su obra, ubicada en la Calle Liverpool, número 179, de la Colonia Juárez, tiene un estilo hipercolorido, lúdico y lleno de personajes.
Este mural gira en torno a la lucha libre con una luchadora, quien está llena de color y simboliza a través de todos sus elementos la fuerza, resiliencia y el orgullo mexicano.
JIMENA ESTIBALIZ
Fiel a su trabajo que combina figuras femeninas, simbolismos naturales, colores vivos y figuras humanoides con simbolismo, podemos ver otro mural que gira en torno a la lucha libre.
En una figura con cabeza de jaguar, un luchador y una mujer como centro de la obra, podemos apreciar la identidad, fuerza colectiva y la energía femenina con detalles que recuerdan a nuestras celebraciones y raíces culturales. Esta imponente obra puede verse en la Calle Durango 148 de la Colonia Roma Norte.
SMITHE
Muralista con estilo urbano, gráfico y símbolos que evocan a lo mexicano con una mirada contemporánea, vemos un mural gigante que nos recuerda al Día de Muertos.
Con figuras simbólicas, calaveras y trazos urbanos que conectan la tradición con lo contemporáneo, celebra la dualidad entre la vida y la muerte como algo profundamente mexicano: lo que se transforma, pero nunca desaparece.
MAGA REY
Lo bueno trasciende fronteras, y esta campaña Bien Mexa de Artbank debía hacerlo. Por eso sus murales se extendieron a Chihuahua.
En esta ocasión, Maga Rey, quien se caracteriza por su combinación de misticismo, color y símbolos culturales, plasmó dos obras en la capital del estado grande.
Ubicados en el Club Deportivo Britania de la capital del estado grande, podemos apreciar dos murales con elementos 100 por ciento chihuahuense. Colores que nos recuerdan su cielo, plantas desérticas, una mujer rarámuri, un hombre vaquero representando la vida del campo, las mundialmente famosas cerámicas de la comunidad de Mata Ortiz, así como un espacio dedicado al Día de Muertos.
Con esta colección de obras con detalles bien mexas que tiene presencia en Ciudad de México y Chihuahua, Artbank es una de las incubadoras de arte que, así como lo dice en su perfil de Instagram, está fomentando el desarrollo cultural mexicano.