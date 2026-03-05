Arturo Reveles asume como nuevo Vicepresidente Nacional de Integridad Empresarial

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 5 marzo 2026
    Arturo Reveles asume como nuevo Vicepresidente Nacional de Integridad Empresarial
    Reveles Márquez señaló que su gestión se centrará en implementar mecanismos de gobernanza y ética en las pequeñas y medianas empresas. HOMERO SÁNCHEZ /VANGUARDIA.

El nombramiento se llevó a cabo durante la toma de protesta de la mesa directiva nacional de de Canacintra

En el marco de la toma de protesta de María Lourdes Medina como nueva presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el presidente del organismo empresarial Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, fue nombrado Vicepresidente Nacional de Integridad Empresarial.

Recientemente se realizó la LXXV Asamblea General Ordinaria de Canacintra nacional, donde Medina Ortega tomó protesta como nueva presidenta de este organismo empresarial para el periodo 2026-2027, mientras que en tres vicepresidencias quedaron en coahuilenses. Además de Arturo Reveles, están de Torreón Pablo García con la Vicepresidencia Regional de la Zona Norte y Carlos González como Vicepresidente de Cadenas Productivas.

Reveles Márquez dijo que le da “mucho gusto de que se voltee a ver a Coahuila como una delegación importante, de la grandes que tiene mucha incidencia en la Región y que su servidor pueda ser parte de la mesa directiva nacional, lo que abre también otras posibilidades para nosotros como Coahuila Sureste”.

TE PUEDE INTERESAR: En febrero, bajó confianza del consumidor a nivel anual por situación económica en México

Con esta nueva Vicepresidencia Nacional de Integridad Empresarial, comentó que se busca fomentar acciones que vayan encabezas al tema de gobernanza y evitar cualquier acto de corrupción que pueda incurrir dentro de las empresas a nivel nacional, asimismo tendrá que ver con las condiciones de ética y cómo se llevan a cabo las normativas internas.

Agregó que la industria por lo general la industria tiene acciones muy encaminadas de manera legal para controlar, mitigar o eliminar la corrupción, más no así en las empresas medianas o pequeñas, por lo que se buscará generar una metodología para instruirlos a proteger de alguna manera esta parte y con ello, evitar este tipo de actos que luego merman los costos de las empresas.

Finalmente comentó que la Vicepresidencia Nacional de Nearshoring se eliminó y entiende será cubierta por la Vicepresidencia Nacional de Cadenas Productivas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
empresarios

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria