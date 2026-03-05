Arturo Reveles asume como nuevo Vicepresidente Nacional de Integridad Empresarial

En el marco de la toma de protesta de María Lourdes Medina como nueva presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el presidente del organismo empresarial Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, fue nombrado Vicepresidente Nacional de Integridad Empresarial.

Recientemente se realizó la LXXV Asamblea General Ordinaria de Canacintra nacional, donde Medina Ortega tomó protesta como nueva presidenta de este organismo empresarial para el periodo 2026-2027, mientras que en tres vicepresidencias quedaron en coahuilenses. Además de Arturo Reveles, están de Torreón Pablo García con la Vicepresidencia Regional de la Zona Norte y Carlos González como Vicepresidente de Cadenas Productivas.

Reveles Márquez dijo que le da “mucho gusto de que se voltee a ver a Coahuila como una delegación importante, de la grandes que tiene mucha incidencia en la Región y que su servidor pueda ser parte de la mesa directiva nacional, lo que abre también otras posibilidades para nosotros como Coahuila Sureste”.

Con esta nueva Vicepresidencia Nacional de Integridad Empresarial, comentó que se busca fomentar acciones que vayan encabezas al tema de gobernanza y evitar cualquier acto de corrupción que pueda incurrir dentro de las empresas a nivel nacional, asimismo tendrá que ver con las condiciones de ética y cómo se llevan a cabo las normativas internas.

Agregó que la industria por lo general la industria tiene acciones muy encaminadas de manera legal para controlar, mitigar o eliminar la corrupción, más no así en las empresas medianas o pequeñas, por lo que se buscará generar una metodología para instruirlos a proteger de alguna manera esta parte y con ello, evitar este tipo de actos que luego merman los costos de las empresas.

Finalmente comentó que la Vicepresidencia Nacional de Nearshoring se eliminó y entiende será cubierta por la Vicepresidencia Nacional de Cadenas Productivas.