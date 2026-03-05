En febrero, bajó confianza del consumidor a nivel anual por situación económica en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que en febrero de 2026 bajó en términos anuales 2 puntos el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), representado el segundo mes de este año que registra una diferencia anual con respecto a los mismos periodos de 2025.

El ICC de febrero de 2026 alcanzó los 44.4 puntos porcentuales, aumentando 0.3 puntos a tasa mensual con respecto a enero de 2026. Este indicador mide la percepción de “las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país”, así como sus expectativas del futuro.

