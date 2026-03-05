En febrero, bajó confianza del consumidor a nivel anual por situación económica en México
En términos anuales, esta fue la segunda caída registrada en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del Inegi
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que en febrero de 2026 bajó en términos anuales 2 puntos el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), representado el segundo mes de este año que registra una diferencia anual con respecto a los mismos periodos de 2025.
El ICC de febrero de 2026 alcanzó los 44.4 puntos porcentuales, aumentando 0.3 puntos a tasa mensual con respecto a enero de 2026. Este indicador mide la percepción de “las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país”, así como sus expectativas del futuro.
Inegi reportó que el componente del ICC que registró la mayor caída (de 4.7 puntos) en términos anuales en febrero de 2026 fue sobre la situación económica esperada de México “dentro de 12 meses”; asimismo, se registró una caída de 2.5 puntos en la percepción de los consumidores sobre la situación económica nacional comparada con la de hace un año.
El ICC es complementario a la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), que registró una caída anual en todos los componentes complementarios, siendo las percepciones de “las posibilidades de ahorrar” (una caída de 2.8 puntos) y la “situación del empleo en el país” (una baja de 2.0 puntos) las que mayores caídas tuvieron en febrero de 2026.
La ENCO junto con el ICC “permite obtener información estadística sobre qué tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familia y la del país, además de cómo se perciben los cambios sobre el bienestar social”, puntualizó el Inegi.