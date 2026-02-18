Asegura Coparmex que no es oportuna la discusión de la Reforma Electoral en México

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que la Reforma Electoral en este momento no es oportuna y demandó para que se destine su discusión a otro año, asimismo recordó que ya la reforma judicial generó incertidumbre entre las nuevas inversiones.

Durante su participación en la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, López Villarreal dijo “la posición nacional de Coparmex es que ésta reforma no es oportuna en este momento, si hay que hacer la Reforma electoral es un hecho, pero no son los tiempos de hacer eso, de por si hemos creado mucha incertidumbre para las nueva inversiones con la Reforma Judicial, etcétera, el estado de derecho se ha perdido un poquito en México”.

Ante ello, señaló que consideran que para atraer inversiones y hacer un desarrollo eficiente en México, no es conveniente hacer la Reforma Electoral en estos tiempos, sino pasarla para otro año.

Por otra parte, al hablar sobre los ajustes laborales que se han presentado en diferentes empresas, indicó que eso se dio por cosas de mercado, sobre todo por lo referente a la demanda de vehículos eléctricos.

Sin embargo, recordó que con la Secretaría del Trabajo se tiene un programa de acompañamiento para los trabajadores que fueron despedidos y se cuenta también con un programa de capacitación, aunado a ello, les informó a los socios que hay 7 nuevas inversiones grandes que vienen para Coahuila y representan 6,500 empleos, de ellas 4 vienen a la Región Sureste con 3,500 empleos.

”Coahuila está preparado para este tipo de retos, no estamos hablando ni mucho menos de una crisis laboral, simplemente son ajustes del propio mercado”, aseguró.