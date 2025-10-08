Atraso en aranceles del 25% a vehículos pesados, dará un respiro a empresas: Canacintra

Dinero
/ 8 octubre 2025
    Atraso en aranceles del 25% a vehículos pesados, dará un respiro a empresas: Canacintra
    El paro programado de Daimler afectó a la región, pues los trabajadores se ven obligados a tomar parte de sus vacaciones. FOTO:

Aún los fabricantes se encuentran a la espera de los aranceles que se aplicarán en el mes de noviembre

Luego de que se atrasará un mes la aplicación de aranceles del 25% a los vehículos pesados, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, consideró que esto da un respiro para Daimler y para todos los fabricantes.

La región dijo, se ha visto afectada por el paro programado de Daimler, que espera sea como el anterior donde se da vacaciones a la gente sin generar despidos, asimismo espera que el stand by en estos aranceles les de la solidez financiera para no realizar despidos, ni recortar salarios.

Sin embargo, añadió que todo dependerá de cómo lo vayan a manejar ellos, aunque también está la incertidumbre que genera el presidente de Estados Unidos con la llegada de noviembre para el resto de los aranceles a los demás productos y lo que suceda con los vehículos pesados.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, recordó que el único reajuste en esta planta fue el que se realizó entre julio-agosto, donde todas las personas fueron liquidadas al 100% tanto de sus derechos laborales como en su contrato colectivo de trabajo y rápidamente reincorporadas a otro centro de trabajo en un término de 30 días.

Asimismo los apoyos que da la Secretaría del Trabajo a los trabajadores de las empresas, cuando son necesarios, se refieren a la asesoría jurídica, el acompañamiento por parte de la Secretaría del Trabajo y un tercer apoyo es la bolsa de trabajo.

Temas


Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
