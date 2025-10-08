Atraso en aranceles del 25% a vehículos pesados, dará un respiro a empresas: Canacintra

Luego de que se atrasará un mes la aplicación de aranceles del 25% a los vehículos pesados, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, consideró que esto da un respiro para Daimler y para todos los fabricantes.

La región dijo, se ha visto afectada por el paro programado de Daimler, que espera sea como el anterior donde se da vacaciones a la gente sin generar despidos, asimismo espera que el stand by en estos aranceles les de la solidez financiera para no realizar despidos, ni recortar salarios.

TE PUEDE INTERESAR: Supera Saltillo la generación de empleo de 22 estados: CEECS

Sin embargo, añadió que todo dependerá de cómo lo vayan a manejar ellos, aunque también está la incertidumbre que genera el presidente de Estados Unidos con la llegada de noviembre para el resto de los aranceles a los demás productos y lo que suceda con los vehículos pesados.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, recordó que el único reajuste en esta planta fue el que se realizó entre julio-agosto, donde todas las personas fueron liquidadas al 100% tanto de sus derechos laborales como en su contrato colectivo de trabajo y rápidamente reincorporadas a otro centro de trabajo en un término de 30 días.

Asimismo los apoyos que da la Secretaría del Trabajo a los trabajadores de las empresas, cuando son necesarios, se refieren a la asesoría jurídica, el acompañamiento por parte de la Secretaría del Trabajo y un tercer apoyo es la bolsa de trabajo.