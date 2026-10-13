Aumenta EU producción de crudo ante la incertidumbre por guerra en Irán

Incluso, la consultora prevé que para diciembre de 2027 la producción alcanzará los 11.8 millones de barriles diarios, lo que representaría un millón más respecto a las previsiones previas al conflicto.

La producción de petróleo crudo y condensados de Estados Unidos pasó de 11.29 a 11.35 millones de barriles diarios entre febrero y octubre, a consecuencia de los altos precios internacionales derivado de la guerra con Irán, de acuerdo con Wood Mackenzie.

Según un análisis de Ed Crooks, vicepresidente para las Américas de Wood Mackenzie, la industria petrolera estadounidense realiza el ajuste de su producción con retraso respecto al repunte de los precios por factores logísticos y operativos.

La producción suele tardar entre nueve y 12 meses en reaccionar tras una variación de precios, explica, debido a que la decisión de incrementar la producción no depende del Gobierno sino de “cientos de decisiones de diversas empresas”.

La incertidumbre en los precios del crudo y la situación de “backwardation” (el precio actual contra el precio futuro pactado) en el mercado de futuros desincentivan el incremento del gasto corporativo por temor a que se puedan presentar reducciones abruptas en las cotizaciones.

”Una vez que las empresas deciden aumentar la actividad, se necesita tiempo para movilizar las plataformas de perforación y las flotas de bombeo a presión, perforar y fracturar pozos, y ponerlos en producción.

”Esto significa que ya estamos empezando a ver los primeros aumentos derivados del alza de los precios del crudo que siguió al inicio de la guerra a finales de febrero”, expone Crooks.

Añadió que la semana pasada había 462 plataformas petrolíferas activas, 44 más que un año antes, impulsadas por operadores independientes de menor escala.

El aumento gradual en la oferta estadounidense podría ejercer presión a la baja en los precios internacionales del crudo una vez que concluya el conflicto y se restablezca el tráfico en el Estrecho de Ormuz, consideró.

”Si la guerra termina y el tráfico a través del Estrecho de Ormuz vuelve a la normalidad previa al conflicto, esas condiciones (de precio de entre 50 y 60 dólares para el crudo Brent) podrían restablecerse una vez que se hayan reconstruido las reservas mundiales.

”Es probable que el próximo año la producción de petróleo de EU sea mayor, lo que ejercerá presión a la baja sobre los precios mundiales. La industria petrolera de esquisto estadounidense quizás no se convierta de inmediato en un productor clave, pero con el tiempo podría desempeñar un papel similar”, expone.