México elimina arancel de 10% a autopartes para atraer nuevas armadoras

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México elimina arancel de 10% a autopartes para atraer nuevas armadoras
    El beneficio no será generalizado para todas las empresas que importan autopartes, sino que estará sujeto a requisitos específicos establecidos ESPECIAL.

La medida tendrá una vigencia de cinco años a partir de su entrada en vigor, mañana 14 de octubre de 2026

CDMX .-El Gobierno de México publicó hoy un decreto que exenta temporalmente del arancel de importación de 10% a partes y componentes destinados al ensamble de automóviles, medida que tendrá vigencia de cinco años y busca atraer nuevas líneas de producción y promover la instalación y expansión de proyectos automotrices en el País.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece un arancel de 0% a la importación de partes y componentes destinados al ensamble de automóviles, contenidos en la fracción arancelaria 9803.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE).

TE PUEDE INTERESAR: El FMI mejora tres décimas el crecimiento económico de México en este año

El decreto establece que la exención temporal del arancel permitirá reducir los costos de establecimiento y operación de nuevos proyectos automotrices, incentivando la instalación de líneas de producción en México, la generación de empleos especializados, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales, en congruencia con los objetivos previstos en el “Plan México”.

El decreto establece que el beneficio corresponde a compañías de la industria automotriz terminal que cuenten con autorización de depósito fiscal para el ensamble y la fabricación de vehículos conforme a la Ley Aduanera.

“En el contexto actual de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de los procesos de relocalización productiva, resulta necesario fortalecer las condiciones de competitividad de México como destino de inversión para la industria automotriz, particularmente para aquellos proyectos que contemplan el establecimiento gradual de operaciones productivas mediante esquemas de ensamble de vehículos tipo Semi Knocked Down (SKD) o Completely Knocked Down (CKD), los cuales constituyen una etapa inicial en el establecimiento de procesos de manufactura de mayor complejidad y con creciente integración de proveeduría nacional”, señaló el decreto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
exportaciones

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan