México elimina arancel de 10% a autopartes para atraer nuevas armadoras

CDMX .-El Gobierno de México publicó hoy un decreto que exenta temporalmente del arancel de importación de 10% a partes y componentes destinados al ensamble de automóviles, medida que tendrá vigencia de cinco años y busca atraer nuevas líneas de producción y promover la instalación y expansión de proyectos automotrices en el País.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece un arancel de 0% a la importación de partes y componentes destinados al ensamble de automóviles, contenidos en la fracción arancelaria 9803.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE).

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El decreto establece que la exención temporal del arancel permitirá reducir los costos de establecimiento y operación de nuevos proyectos automotrices, incentivando la instalación de líneas de producción en México, la generación de empleos especializados, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales, en congruencia con los objetivos previstos en el “Plan México”.

El decreto establece que el beneficio corresponde a compañías de la industria automotriz terminal que cuenten con autorización de depósito fiscal para el ensamble y la fabricación de vehículos conforme a la Ley Aduanera.

“En el contexto actual de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de los procesos de relocalización productiva, resulta necesario fortalecer las condiciones de competitividad de México como destino de inversión para la industria automotriz, particularmente para aquellos proyectos que contemplan el establecimiento gradual de operaciones productivas mediante esquemas de ensamble de vehículos tipo Semi Knocked Down (SKD) o Completely Knocked Down (CKD), los cuales constituyen una etapa inicial en el establecimiento de procesos de manufactura de mayor complejidad y con creciente integración de proveeduría nacional”, señaló el decreto.