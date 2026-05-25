Aumenta inversión extranjera en México; recibe más de 23 mil 500 mdd

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    Aumenta inversión extranjera en México; recibe más de 23 mil 500 mdd
    Se resaltó que hay también proyectos de expansión en las líneas de producción de electrodomésticos en Baja California y Querétaro; entre otras inversiones. ESPECIAL.

Se trata de una cifra récord, aunque las nuevas inversiones solamente representan 7 de cada 100 dólares

CDMX- En el primer trimestre de 2026 la Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió México llegó a los 23 mil 591 millones de dólares.

La Secretaría de Economía informó que el monto alcanzado de capital foráneo significó un incremento de 10.4%, respecto al primer trimestre de 2025, periodo en el que llegaron 21 mil 373 millones de dólares.

Del total captado de enero a marzo de este año, mil 705 millones de dólares fueron nuevas inversiones, lo que significó un incremento de 7.5% con respecto al primer trimestre de 2025.

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En cuanto a reinversión de utilidades la cifra llegó a los 22 mil 222 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, luego de que en el mismo período de un año antes estuvo en 16 mil 647 millones de dólares, lo que significó un incremento de 33.5%.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que, en el primer trimestre del año, la IED tuvo un incremento en servicios financieros y seguros, de 5 mil 321 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, subió a 6 mil 851 millones de dólares, un aumento de 28.8%.

La fabricación de vehículos aumentó de 3 mil 351 millones de dólares a 4 mil 033 millones de dólares, en el mismo período, incremento que se observa en medio de “un escenario mucho más complejo que el que teníamos, ahora con los aranceles de por medio”.

En minería subió la IED de 2 mil 171 millones de dólares a 3 mil 034 millones de dólares; en construcción el aumento fue de 742 millones de dólares a mil 456 millones de dólares.

En equipo de cómputo y componentes electrónicos subió de 863 millones de dólares a mil 370 millones de dólares, en el mismo período; en tanto que, en almacenamiento de 409 millones de dólares llegó a 913 millones de dólares en dicho período.

Dijo que esos aumentos se vincularon a los siguientes proyectos de inversión: “fabricación de automóviles, autopartes y proyectos de electromovilidad en Guanajuato, Estado de México y Querétaro. Expansión de investigación científica y fabricación de dispositivos médicos en Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México”.

Están también “carreteras de autopistas en el Valle de México y Puebla, en donde hay inversión extranjera. Inteligencia Artificial, Centro de Datos y Fabricación de Componentes Electrónicos en la Región Centro”.

Añadió que, por país, Estados Unidos registró un incremento de la inversión extranjera en México en 2026 de 23.6%, al invertir 10 mil 210 millones de dólares registrados de enero a marzo de este año. En segundo lugar, está España con un crecimiento de 18.5% al llegar a los 3 mil 804 millones de dólares.

Le sigue Australia con mil 446 millones de dólares. Japón con 985 millones de dólares y Canadá con 894 millones de dólares.

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