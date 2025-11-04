Aumenta la deuda bruta a 54.3% del PIB

CIUDAD DE MÉXICO- Los apoyos para el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) abonaron a que la deuda bruta del sector público federal se incrementara a un nivel estimado de 54.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo superior a los 19.6 billones de pesos acumulados a septiembre de este año, muestran cifras de la Secretara de Hacienda (SHCP).

Al cierre de 2023, este indicador -diferente a la deuda neta- era equivalente a 47.2 por ciento del PIB, con un saldo de 15.1 billones de pesos, y al concluir 2024 era de 53.3 por ciento, al registrar 18.1 billones.

La deuda bruta es la suma de todas las obligaciones financieras pendientes (internas y externas) del sector público y comprende los pasivos del Gobierno federal, las empresas públicas del Estado y la banca de desarrollo.

Esta métrica representa la deuda total sin descontar los activos de los financieros del Gobierno ni las disponibilidades de las compañías estatales y de la baca pública.

Víctor Manuel Herrera, socio en Miranda Ratings Advisory, mencionó que los 1.5 billones de pesos de diferencia respecto al saldo de diciembre del año pasado reflejan parte de los apoyos financieros que se le están dando a Pemex.

”La deuda bruta, esa sí está subiendo. Parte de lo que se está aportando a Pemex está en esa (métrica); es el efecto que está causando el impacto del rescate de Pemex, ese total de más de 19 billones de pesos, además del gasto excesivo que tiene el Gobierno en otros lados”, comentó en entrevista.