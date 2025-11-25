Aumentan 2.5% ingresos del comercio al por mayor en el mes de septiembre en México

CDMX-En septiembre, a tasa mensual y con datos desestacionalizados, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor incrementaron 2.5 por ciento en México, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

Dichos ingresos son el monto que se obtiene por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

TE PUEDE INTERESAR: Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios no presentaron variación, mientras que el personal ocupado total creció 1.1 por ciento y las remuneraciones medias reales disminuyeron 0.6 por ciento.

Además, ofrece resultados sobre las variables de ingresos por suministro de bienes y servicios, personal ocupado total y remuneraciones medias también a nivel subsector de actividad y por entidad federativa.

Por otro lado y también en septiembre ya tasa mensual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor se mantuvieron, el personal ocupado total subió 0.1 por ciento y las remuneraciones medias reales cayeron 0.2 por ciento.

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios ascendieron a 2,4 por ciento; el personal ocupado total 1.1 por ciento; y las remuneraciones medias reales 4,4 por ciento.