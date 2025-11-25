Aumentan 2.5% ingresos del comercio al por mayor en el mes de septiembre en México

Dinero
/ 25 noviembre 2025
    Aumentan 2.5% ingresos del comercio al por mayor en el mes de septiembre en México
    La EMEC informa sobre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del País. FOTO: ESPECIAL.

En tanto, el personal ocupado total descendió 0.2 por ciento y las remuneraciones medias reales, 1.2 por ciento

CDMX-En septiembre, a tasa mensual y con datos desestacionalizados, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor incrementaron 2.5 por ciento en México, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

Dichos ingresos son el monto que se obtiene por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

TE PUEDE INTERESAR: Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios no presentaron variación, mientras que el personal ocupado total creció 1.1 por ciento y las remuneraciones medias reales disminuyeron 0.6 por ciento.

Además, ofrece resultados sobre las variables de ingresos por suministro de bienes y servicios, personal ocupado total y remuneraciones medias también a nivel subsector de actividad y por entidad federativa.

Por otro lado y también en septiembre ya tasa mensual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor se mantuvieron, el personal ocupado total subió 0.1 por ciento y las remuneraciones medias reales cayeron 0.2 por ciento.

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios ascendieron a 2,4 por ciento; el personal ocupado total 1.1 por ciento; y las remuneraciones medias reales 4,4 por ciento.

Temas


Economía
Empresas
comerciantes

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
true

Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez
true

25N: La violencia tiene género
Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado.

Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
El nuevo mapa de Coahuila

El nuevo mapa de Coahuila
El video de una mujer abandonando un perrito en Paseo de Los Lobos al sur de Saltillo desató una alerta; ciudadanos buscan penas más severas para el maltrato animal.

Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras.

Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
true

El presente, ese instante en que se enfría el café