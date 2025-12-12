Aumentarán precios de menús en restaurantes hasta un 12% en el 2026: Canirac Saltillo

Dinero
/ 12 diciembre 2025
    Aumentarán precios de menús en restaurantes hasta un 12% en el 2026: Canirac Saltillo
    En otros temas se informó que la reducción de la jornada laboral, les obligará a contratar más personal que ocupe las horas que quedan a la deriva. FOTO: ESPECIAL.

Esperan que con el aumento del salario mínimo, el incremento no afecte a los consumidores de este tipo de negocios

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, estimó que para el siguiente año el precio de los menús en los restaurantes se estarán incrementando entre un 10 a 12%.

Agregó que los incrementos son básicos, aunque el próximo año se tiene el incremento en los salarios mínimos, añadió que de los formatos que se han aprendido de los grandes empresarios y del tema de cómo administrar un restaurante, buscarán que el incremento sea el mínimo impacto a los consumidores y que en un momento dado se pueda seguir siendo empáticos con la comunidad.

“En un momento dado los menús van a andar en un 10 a 12% de un incremento de todo lo que fue el año, se dejaron de tener los incrementos de un 5 a 6% porque es muy complicado mantenerlo ante los aumentos en los insumos, pero la mayoría si habláramos de un promedio general sería un 10%”, aseguró.

El presidente de Canirac destacó que a pesar de las adversidades y de las políticas, el gremio se ha hecho muy eficiente y las plataformas han permitido solicitar alimentos desde casa y eso ha incrementado la productividad.

Finalmente con la reducción de jornada comentó que probablemente tengan que contar con más personal para cuidar esos espacios, pues pasar de 48 a 40 horas a la semana, quedan ocho horas a la deriva y eso tendrán que hacer ajustes, además de contar con formatos para tener trabajos de fin de semana para cubrir y dar a la gente el periodo vacacional que se merece, pero sin dejar de ser eficientes.

