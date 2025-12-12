Reforma a ley de impuestos fortalecerá a la industria del aluminio en México: IMEDAL

CDMX.-Para los industriales del aluminio, la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) significa un paso relevante al combate del comercio desleal, por lo que se ven fortalecidas las empresas nacionales, destacó en un posicionamiento el Instituto Mexicano del Aluminio (Imedal).

“La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, y aprobada recientemente por los Diputados y Senadores en el Congreso, además de representar un paso significativo y efectivo en el combate al comercio desleal, brinda solidez a las empresas mexicanas, al mercado interno y, al mismo tiempo, reconoce la disponibilidad limitada de algunos insumos clave para nuestro sector y su cadena de valor”, explicó el Imedal.

Destacó que el diálogo sostenido con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y todo su equipo resultó de alto valor para alcanzar este resultado que protegerá a la industria nacional y sus empleos. Al tiempo que también reconoció el soporte, gestión y cabildeo liderado por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Y felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y al Congreso de la Unión por haber concretado la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE).

En otro punto, el Imedal refirió que respalda al equipo de negociación mexicano, encabezado por la Secretaria de Economía, con el soporte del sector privado, en la próxima revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y confía en que concretarán nuevas oportunidades para fortalecer a la industria nacional del aluminio en los años venideros.