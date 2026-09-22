Aumento de precios en derechos que pagan turistas extranjeros puede afectar actividad económica: ANCH

Mencionó que es preocupante la caída en la llegada de turistas aéreos este año (segmento que genera 80% de las divisas turísticas), y que sería beneficioso para las partes interesantes establecer diálogos con las autoridades.

La posibilidad de que el gobierno federal incremente el próximo año el Derecho de No Residente (DNR) que pagan los visitantes internacionales que ingresan a México sin permiso para realizar actividades remuneradas, de 983 a mil 334.80 pesos (+35.8%), puede afectar al turismo mismo, consideró Gonzalo del Peón, integrante del Comité Consultivo de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH).

Desde su perspectiva, debe ser prioritario que el país no siga perdiendo competitividad ante otros competidores del Caribe que también enfrentan problemáticas como el sargazo o el incremento en los precios de turbosina y siguen creciendo.

En entrevista con El Economista, Gonzalo del Peón insistió en la etiquetación de los ingresos captados por el DNR para promoción turística nacional e internacional.

“Además, hay que agregar que se han abierto hoteles, que suman más de 43,000 cuartos, luego de la pandemia, más las rentas vacacionales. Hay un crecimiento de oferta en México y en la parte hotelera hemos visto incrementos en nóminas y energía por arriba de la inflación, todo esto hace que los márgenes de utilidad de los hoteles se vean afectados porque no se puede incrementar la tarifa y por eso hay una sensación de crisis”, destacó Del Peón.

“El DNR se creó para que el contribuyente no pagara la promoción del país. Se atraían más turistas con la promoción y se tenían más fondos. Si el entorno ya nos afecta para llegar a la meta oficial y encima de todo perdemos competitividad por estas medidas de subir el pago de Derecho, parece que vamos en contra de las acciones que necesitamos”, continuó.

DATOS INEGI EN UN CONTEXTO ADECUADO: ANCH

Del Peón señaló que es necesario poner los datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales en el contexto económico, porque el incremento en el total de viajeros es consecuencia del aumento de los excursionistas fronterizos que tiene un gasto promedio bajo de 54 dólares (entre enero y julio) mientras que el de los turistas aéreos sumó mil 295 dólares.

“Tenemos la fortuna de contar con el cruce fronterizo más grande de todo el mundo con EU (cerca de 280 millones de ida y vuelta). El tema es si eso es realmente turismo y si vamos a celebrar que hay más tráfico en la frontera como si fuera resultado del éxito de campañas de promoción, como si fuera la frontera el objetivo de crecimiento, porque en realidad el gasto es mínimo. Las divisas no vienen de quienes cruzan solamente la frontera”.