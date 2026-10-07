Autotransporte de pasaje estima una recuperación para el segundo semestre

CANCÚN.-El sector del autotransporte de pasaje y turismo en México proyecta una recuperación para la segunda mitad del año, luego de un primer semestre con caídas, informó Luis Antonio Zaldívar Sánchez, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

“Esta disminución derivó principalmente de los hechos violentos registrados en febrero tras operativos de las fuerzas federales con la detención de ‘El Mencho’, lo que obligó a detener temporalmente servicios en distintas regiones del País”, dijo.

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En el marco de la Convención Nacional 2026 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), agregó que a esta situación se sumó la volatilidad en el precio de los combustibles y las afectaciones operativas para las empresas del ramo.

“Si estuvo complicado (el primer semestre de 2026), y el Mundial mantuvo el pasaje, y en verano tuvimos una recuperación”, expuso.

Al ser cuestionado sobre el alza en los precios de los combustibles y cómo ha repercutido en las tarifas hacia el usuario final, destacó que la industria se ha visto afectada y que se ha derivado por la guerra en Medio Oriente.

No obstante, indicó que, a pesar del alza en los precios del diesel, las empresas del sector han optado por mantener sus tarifas estables, registrando aumentos marginales de solo entre dos y tres por ciento en algunas líneas, correspondientes a los ajustes anuales habituales.

“No impactamos el precio del combustible en el pasajero; las empresas están haciendo un gran esfuerzo para absorberlo”, afirmó el titular de Canapat, quien reconoció además que los estímulos y apoyos gubernamentales al combustible han ayudado a amortiguar la presión sobre los márgenes operativos.

Asimismo, descartó recortes o cancelación de rutas, explicando que los ajustes operativos diarios corresponden a la optimización habitual del servicio según la demanda de cada corredor.

Respecto al impacto del Mundial de Fútbol, destacó que, si bien se esperaba una mayor afluencia de viajeros, la concentración de solo 13 partidos en el País generó un repunte moderado, pero positivo.

El año pasado por este medio de transporte se movilizaron 3 mil 900 millones de viajeros de acuerdo con datos de la dirección General de Autotransporte Federal.