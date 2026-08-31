Avanza 30% construcción del nuevo hospital en terreno que era del Eurotel en Saltillo

Un avance del 30% lleva la construcción del hospital que se tendrá en la esquina el bulevar Venustiano Carranza y la calle Canadá en Saltillo, donde anteriormente se ubicaba el Eurotel.

El director de American Hotels Group, Juan Carlos Saade Talamás, recordó que representa una inversión de 500 millones de pesos y estará listo en 12 meses más; de sus características, comentó que en sus cinco pisos contará con 30 consultorios, cuatro quirófanos, 30 camas y cuidados intensivos.

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Este es un proyecto que está desarrollando la empresa IDH Salud y se está realizando todo el tema del branding para en el aspecto comercial y el nombre, etcétera, lo que estará listo en los siguientes meses; asimismo esto renta, aunque reiteró están en la estructura de lo que será el tema comercial del hospital.

Como se recordará fue en diciembre de 2024, cuando luego de 40 años, cerró sus puertas el Eurotel (en ese tiempo la marca que operaba era Quality Inn), para luego entrar en un proceso de remodelación que le permitiría contar con un hotel dual brand y próximamente con un hospital.

Fue en septiembre del 2025 cuando se realizó la apertura de los hoteles Homewood Suites para largas estancias y el Hotel Tru by Hilton, quienes ocuparon una parte del predio donde se ubicaba el Eurotel