Obreros de General Motors en Canadá aprueban nueva producción en medio de la guerra comercial contra EU

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    Obreros de General Motors en Canadá aprueban nueva producción en medio de la guerra comercial contra EU
    Se mencionó que habría una inversión de 720 millones de dólares por parte de General Motors en territorio canadiense. VANGUARDIA

Con la fabricación de una nueva camioneta de servicio pesado en Ontario, así como un alza salarial, trabajadores canadienses del sindicato Unifor anuncian nuevas inversiones

En medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, trabajadores canadienses de General Motors (GM) aprobaron el pasado domingo 30 de agosto un acuerdo para la fabricación de un nuevo camión de servicio pesado en Ontario, como parte del compromiso de la automotriz de invertir en Canadá que ahora enfrenta una duplicación de los aranceles.

Actualmente el sector automovilístico canadiense se enfrenta a aranceles estadounidenses del 25% sobre los vehículos, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido elevarlos al 50% el 1 de enero de 2027, afectando el futuro de las plantas automovilísticas canadienses.

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Según los detalles del acuerdo publicados el sábado 29 de agosto por el sindicato canadiense Unifor, GM ofreció invertir 144 millones de dólares canadienses para incorporar la nueva generación de la camioneta GMC Sierra de servicio pesado a una planta en Oshawa.

Ya el 25 de junio de 2026, General Motors había anunciado desde Ontario un adelanto del modelo GMC y la próxima generación de la GMC Sierra 1500 2027, antes de su lanzamiento previsto para finales de 2026.

TRABAJADORES DEL SINDICATO UNIFOR RESPALDAN ACUERDOS

Tras el acuerdo anunciado de la nueva producción en Ontario respaldado por los trabajadores del sindicato canadiense Unifor, también anunciaron un aumento salarial del 3% a tasa anual durante tres años.

”Los nuevos acuerdos incluyen mejoras significativas en salarios, beneficios y seguridad laboral, y reconocen las valiosas contribuciones de nuestros empleados representados, al tiempo que ayudan a mantener empleos bien remunerados que durante mucho tiempo han sido una piedra angular de la industria automotriz de Canadá”, dijo Jack Uppal, presidente de GM Canadá, en un comunicado.

GM INVERTIRÍA 720 MDD EN PLANTAS DE CANADÁ

GM ha prometido invertir más de 720 millones de dólares (mdd) en plantas canadienses, incluyendo un compromiso de 691 millones de dólares canadienses para apoyar la producción de nuevos motores V8 en Ontario, informó la agencia internacional Reuters.

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Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá concluyeron la semana pasada y no concluyeron en la supresión de la carga arancelaria del 25% en autopartes.

Reuters precisó que según un estudio de la compañía de servicios financieros Barclays, alrededor del 17% de la producción de la camioneta Chevrolet Silverado de GM, su modelo más vendido, se realiza en Canadá.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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