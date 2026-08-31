Obreros de General Motors en Canadá aprueban nueva producción en medio de la guerra comercial contra EU

Actualmente el sector automovilístico canadiense se enfrenta a aranceles estadounidenses del 25% sobre los vehículos, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido elevarlos al 50% el 1 de enero de 2027, afectando el futuro de las plantas automovilísticas canadienses.

En medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, trabajadores canadienses de General Motors (GM) aprobaron el pasado domingo 30 de agosto un acuerdo para la fabricación de un nuevo camión de servicio pesado en Ontario, como parte del compromiso de la automotriz de invertir en Canadá que ahora enfrenta una duplicación de los aranceles.

Según los detalles del acuerdo publicados el sábado 29 de agosto por el sindicato canadiense Unifor, GM ofreció invertir 144 millones de dólares canadienses para incorporar la nueva generación de la camioneta GMC Sierra de servicio pesado a una planta en Oshawa.

Ya el 25 de junio de 2026, General Motors había anunciado desde Ontario un adelanto del modelo GMC y la próxima generación de la GMC Sierra 1500 2027, antes de su lanzamiento previsto para finales de 2026.

TRABAJADORES DEL SINDICATO UNIFOR RESPALDAN ACUERDOS

Tras el acuerdo anunciado de la nueva producción en Ontario respaldado por los trabajadores del sindicato canadiense Unifor, también anunciaron un aumento salarial del 3% a tasa anual durante tres años.

”Los nuevos acuerdos incluyen mejoras significativas en salarios, beneficios y seguridad laboral, y reconocen las valiosas contribuciones de nuestros empleados representados, al tiempo que ayudan a mantener empleos bien remunerados que durante mucho tiempo han sido una piedra angular de la industria automotriz de Canadá”, dijo Jack Uppal, presidente de GM Canadá, en un comunicado.

GM INVERTIRÍA 720 MDD EN PLANTAS DE CANADÁ

GM ha prometido invertir más de 720 millones de dólares (mdd) en plantas canadienses, incluyendo un compromiso de 691 millones de dólares canadienses para apoyar la producción de nuevos motores V8 en Ontario, informó la agencia internacional Reuters.