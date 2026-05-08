Avanza construcción de Mi Tienda del Ahorro Sucursal Narro en Saltillo

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    Avanza construcción de Mi Tienda del Ahorro Sucursal Narro en Saltillo
    En el lugar donde se realizan las obras, anteriormente se vendían material al mayoreo-menudeo para la industria de la construcción. HÉCTOR GARCÍA /VANGUARDIA.

Antes de que se concluya la obra se ha colocado una manta para solicitar trabajadores, ya sea cajeros, tablajeros, panaderos, auxiliares de limpieza, abarrotes, entre otros

Mientras avanza la construcción de Mi Tienda del Ahorro sucursal Narro en Saltillo, se colocó en la obra una manta con los puestos de trabajo que estarán requiriendo para su próxima apertura.

La nueva tienda se construye en la Calzada Antonio Narro, poco antes de llegar al bulevar Enrique Martínez y Martínez, se ubica frente al fraccionamiento Lomas del Morillo, al sur de la ciudad.

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Al interior de ese lugar hay un número importante de máquinas realizando las obras, mientras que al exterior otro tanto, desde hace unos días realiza trabajos en lo que será el acceso a este lugar, asimismo se tienen colocadas una mantas donde se informa los puestos que están requiriendo.

En esta última se puede leer próxima apertura sucursal Narro, en la que solicitan cajeros, tablajeros, panaderos, auxiliares de limpieza, abarrotes, bodega y recibo; así como para carnes frías, además de auxiliar de prevención y auxiliar general.

Asimismo en ella incluyen los requisitos que están solicitando, entre ellos que sean mayor de edad y también dan a conocer lo que ofrecen, además de proporcionar un número de teléfono para solicitar mayores informes (844 295 6589).

Será la cuarta sucursal de Mi Tienda del Ahorro en la ciudad y se espera que esté lista para finales de año, toda vez que la construcción de una tienda se lleva entre ocho a nueves meses,

Cabe recordar que la última que se inauguró fue la sucursal del bulevar Luis Donaldo Colosio.

Fue en la inauguración de ésta última que se afirmó que se mantenía el ánimo por seguir invirtiendo, generando empleo, llevar los mejores precios, variedad de producto y el extraordinario servicio.

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