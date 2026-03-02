Avanza proyecto de aeródromo de Parras de La Fuente; esperan arrancar la primera etapa en este mes

El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, dijo que va viento en popa el proyecto del aeródromo en este municipio, pues hace dos semanas autoridades federales estuvieron viendo temas de factibilidad, por lo que este mes esperan tener el proyecto para arrancar y establecer una planeación de los tiempos.

Agregó que actualmente están con los temas internos de papeleo y esperan en este mes de marzo tener noticias sobre cómo está la planeación, sin embargo, añadió que es un proyecto que viene para bien.

“Para marzo esperamos tener el proyecto para poder arrancar y hablar de una planeación de tiempo de terminar este proyecto”, indicó.

Recordó que el aeródromo se ubicará en el Kilómetro 17 de Parras hacia General Cepeda en el Ejido Los Hoyos, es una reserva territorial de cien hectáreas.

De entrada el aeródromo será para vuelos privados, sin embargo, añadió que también les gustaría tener un vuelo comercial, por lo que con el apoyo del gobernador, esperan que esto pueda ser una realidad.

Consideró que el tamaño de la pista es suficiente, por lo que seguirá buscar algún vuelo programado, sin embargo, añadió que primero será contar con todos los permisos y con el proyecto aterrizado, mientras que el paso dos será tocar puertas.

El alcalde de Parras de la Fuente comentó que será una inversión privada la que se estará realizando en el aeródromo, aunque no específico el monto, pero añadió que será de varios millones de pesos.

Por otra parte, para el periodo vacacional de Semana Santa dijo que esperan casa llena con más de 65 mil personas y una derrama económica de arriba de los 30 millones de pesos con visitantes especialmente de Coahuila, Nuevo León, Durango, Texas y Zacatecas, entre otros.

Finalmente comentó que en Parras de la Fuente se cuenta con más de mil habitaciones de hotel y otro número similar de Airbnb.