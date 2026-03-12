Baja la ocupación e ingresos hoteleros en primeros dos meses del 2026: OCV Saltillo
Se espera que a partir del segundo trimestre con el auge de Semana Santa se empiece a ver un poco de crecimiento
Durante el mes de febrero y en el acumulado del primer bimestre del año, en la Región Sureste de Coahuila se presentó una disminución en la ocupación y en los ingresos hoteleros en comparación a los mismos periodos del año pasado.
El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV, Raúl Rodarte Leos, indicó que en febrero del 2026 la ocupación hotelera fue de 45.5% contra 53% de febrero 2025, lo que significó una variación de 7%.
En el caso de la tarifa promedio, ese mes se ubicó en 1,750, lo que ayudó a que se generará en ingresos hoteleros 83 millones de pesos, aunque comparado a los cien millones del año pasado, esto significó una variación de 16 a 17% menos.
Por lo que respecta al primer bimestre del año, la ocupación hotelera con el 49% contra 41% del mismo periodo de 2025, significó una variación de 8 puntos porcentuales menos, mientras que los ingresos hoteleros del enero-febrero 2026 fue de 158 millones de pesos contra 198 millones del miso periodo de 2025, en este caso la variación fue de poco más de un 20%.
Lo anterior lo atribuyó a que no se ha reactivado al 100% el tema de la industria en el sector de negocios, aunado a que se ha abierto más la oferta hotelera, toda vez que arrancaron tres propiedades nuevas en la plaza.
Asimismo recordó en que 2025, en la plaza se cerró con ingresos hoteleros por 1,235 millones de pesos, con una ocupación del 50% y una tarifa de los 1,695 pesos, por lo que quedaron “tablas” en comparación a 2024.
Por otra parte, entre los eventos donde ha participado la OCV Saltillo, comentó que estuvieron generando promoción en un festival que se realizó en McAllen, Texas, asimismo en una Expo que se realizó la semana pasada en Guadalajara y que concentró a más de 500 a 600 agencias de viajes del Occidente del país.
Asimismo añadió que este fin de semana en la Ciudad de México se acudirá al Festival Vive Latino donde se apoyará a una asociación de grupos de rock, ellos hicieron una dinámica de reunir a 15 bandas y dos de ellas fueron las ganadoras que representarán en ese festival a Saltillo y Coahuila, además de que se logró producir algunos discos de las bandas.