Baja la ocupación e ingresos hoteleros en primeros dos meses del 2026: OCV Saltillo

Durante el mes de febrero y en el acumulado del primer bimestre del año, en la Región Sureste de Coahuila se presentó una disminución en la ocupación y en los ingresos hoteleros en comparación a los mismos periodos del año pasado.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV, Raúl Rodarte Leos, indicó que en febrero del 2026 la ocupación hotelera fue de 45.5% contra 53% de febrero 2025, lo que significó una variación de 7%.

TE PUEDE INTERESAR: Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

En el caso de la tarifa promedio, ese mes se ubicó en 1,750, lo que ayudó a que se generará en ingresos hoteleros 83 millones de pesos, aunque comparado a los cien millones del año pasado, esto significó una variación de 16 a 17% menos.

Por lo que respecta al primer bimestre del año, la ocupación hotelera con el 49% contra 41% del mismo periodo de 2025, significó una variación de 8 puntos porcentuales menos, mientras que los ingresos hoteleros del enero-febrero 2026 fue de 158 millones de pesos contra 198 millones del miso periodo de 2025, en este caso la variación fue de poco más de un 20%.

Lo anterior lo atribuyó a que no se ha reactivado al 100% el tema de la industria en el sector de negocios, aunado a que se ha abierto más la oferta hotelera, toda vez que arrancaron tres propiedades nuevas en la plaza.