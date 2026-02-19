Bajan las solicitudes de ayuda por desempleo en EU a mediados de febrero

Dinero
/ 19 febrero 2026
    Bajan las solicitudes de ayuda por desempleo en EU a mediados de febrero
    La Fed argumentó que la débil contratación del año pasado muestra que los costos de endeudamiento están pesando sobre la expansión de las empresas. AP
AP
por AP

Sin embargo, varias empresas de alto perfil (UPS, Amazon, Dow y The Washington Post) anunciaron recortes masivos a comienzos de 2026

Las solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada, mientras los despidos se mantienen en niveles históricamente bajos.

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana que terminó del 14 de febrero disminuyó a 206 mil (una diferencia de 23 mil), frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban 225 mil nuevas solicitudes.

Las solicitudes son un barómetro de los despidos y miden en tiempo real la salud del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los empleadores de Estados Unidos añadieron 130 mil empleos en enero, una cifra sólida, y que la tasa de desempleo bajó a 4.3% desde 4.4%. Sin embargo, las revisiones del gobierno recortaron las nóminas de Estados Unidos de 2024-2025 en cientos de miles, reduciendo el número de empleos creados el año pasado a apenas 181 mil. Eso equivale a aproximadamente un tercio de los 584 mil informados previamente y es el nivel más débil desde el año de la pandemia de 2020.

Aunque los despidos semanales se han mantenido en un rango históricamente bajo, en su mayoría entre 200 y 250 mil durante los últimos años, varias empresas de alto perfil han anunciado recortes en las últimas semanas, entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post.

El aumento de anuncios de despidos en el último año, combinado con los propios informes gubernamentales lentos sobre el mercado laboral, ha dejado a los estadounidenses cada vez más pesimistas sobre la economía, aunque esta registra un crecimiento mantenido.

El Departamento de Trabajo también informó recientemente que las vacantes cayeron en diciembre al nivel más bajo en más de cinco años.

Los datos del último año han revelado en términos generales un mercado laboral en el que la contratación se ha desacelerado claramente, lastrada por la incertidumbre avivada por los aranceles del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impulsó en 2022 y 2023.

Los economistas están divididos sobre si las ganancias de empleo de enero, más fuertes de lo esperado, son un hecho aislado o posiblemente la primera señal de un mercado laboral en recuperación, lo que podría llevar a la Reserva Federal a retrasar aún más nuevos recortes de su tasa de interés clave.

Algunos funcionarios de la Fed han argumentado específicamente que la débil contratación del año pasado muestra que los costos de endeudamiento están pesando sobre el crecimiento y desalentando a las empresas a expandirse.

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

